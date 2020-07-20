Türkiye'nin eti ile meşhur ilçesi Suluova'da besiciler dertli - Son Dakika

Türkiye'nin eti ile meşhur ilçesi Suluova'da besiciler dertli

Suluova Besiciler Kooperatifi Başkanı Kenan Ağcıhan, ilçede son dönemlerde önceki yıllara oranla kurban sayısında ve besilerde azalma olduğunu belirtti.

Suluova Besiciler Kooperatifi Başkanı Kenan Ağcıhan, ilçede son dönemlerde önceki yıllara oranla kurban sayısında ve besilerde azalma olduğunu belirtti.

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1995 yılında Suluova'da besicilik sektörüne başladığını ifade eden Suluova Besiciler Kooperatifi Başkanı Kenan Ağcıhan, "Genelde İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Rize ve Trabzon illerine ilçemizden büyükbaş hayvan gönderiliyor. Eski üretim pek fazla kalmadı. Önceden Suluova'da 40 binin üzerinde büyükbaş hayvan vardı, son dönemlerde kurban sayısında ve besilerde azalma oldu" dedi.


Geçen yıla oranla fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Ağacıhan, "Fiyatlar geçen seneye göre aynı. Geçen sene yemin torba fiyatı 55 lira idi, şimdi 100 lira. Saman yine öyle. Üreticimiz saman konusunda sıkıntılı. Buğday fiyatları düşük olduğu için çiftlerimiz ekmiyor" şeklinde konuştu.


Özellikle Ankara Suluova etini tercih ediyor


Tadı ve lezzeti ile özellikle Ankara'da Suluova etinin tercih edildiğine değinen Ağcıhan, "Etin parlaklığı ve tadından dolayı Ankaralılar Suluova etini çok seviyor, hatta dönerciler Amasya etinden başka bir et kullanmazlar. Suluova demek Türkiye'de 3. bölge demek Konya, Aydın ve Balıkesir'den sonra özellikle Suluova eti tercih ediliyor. Ama şu anda küçük işletmeler genelde kapandı. Suluova'da yaklaşık 15 ile 20 bin civarında büyükbaş hayvan var" ifadelerini kullandı.


"Damızlık büyükbaş hayvan projemizi hayata geçiriyoruz"


Küçük işletmelerdeki üreticileri rahatlatacak projeyi de hayata geçireceklerinin müjdesini veren Ağcıhan, "Üreticilerimiz için kooperatif olarak mücadele ediyoruz. Türkiye'de ilki gerçekleştirip üreticilerimizi yeniden ayağa kaldırarak damızlık büyükbaş hayvan dağıtımı yapacağız. Örnek bir proje olacak" açıklamasında bulundu.


Suluova'nın Paşa'sı 25 bin liradan alıcı bekliyor


Suluova'da genelde 800-900 kilo hayvanların çoğunlukta olduğunu sözlerine ekleyen Ağcıhan, "Suluova'mızın topraklarının verimli olması havası ve suyunun temiz olması dolayısıyla ahırların genelinde 800 ile 900 kilolarda hayvan bulunur. Suluova'mızın paşası diyoruz. Yakında pazara gidecek ve 25 bin liradan satışa çıkacak" diye konuştu. - AMASYA

İstanbul, Türkiye, Suluova, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin eti ile meşhur ilçesi Suluova'da besiciler dertli - Son Dakika Ekonomi
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