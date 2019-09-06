Türkiye'nin "Etnobiyoloji Haritası" çıkartılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Devlet Planlama Teşkilatı destekli "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi" projesi kapsamında, Ege Üniversitesi (EÜ) ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki (İKÇÜ) farklı disiplinlerden öğretim elemanları, İzmir'in "Etnobiyoloji Haritasını" çıkartmak üzere arazi çalışmalarına başladı. Ekip lideri EÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol'u ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Nesilden nesle aktarılan bilgiler, artık bilimsel çalışmalarda kullanılacak. Hocalarımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, medeniyetin beşiği konumundaki Anadolu coğrafyasında tarih boyunca yaşam bulan medeniyetlerin kadim bilgilerinin kaybolmasını engellemek amacıyla "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi" projesini hayata geçirdi. Projenin alt yapı çalışmalarından ihale sürecine kadar her aşamasında yer alan Ege Üniversitesi akademisyenleri de projeye büyük katkı sağlıyor. Özellikle kırsal kesimde yaşamlarını devam ettiren topluluklar tarafından ayakta tutulan kadim bilgilerin toplanması için hareket geçen bilim insanları, arazi çalışmalarına başladı. Projenin İzmir ayağının ekip lideri olarak görev yapan EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol'u ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili Doç. Dr. Şenol'dan bilgi aldı.



"81 ilde adeta seferberlik başlatıldı"



Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde bilim insanlarının adeta seferberlik başlattığını dile getiren Rektör Budak, "Öğretim elemanlarımız, köylerimizde geleneksel olarak bitki, hayvan ve çeşitli karışımlarla yoğurt mayasından tutun da hastalıkların tedavisine kadar birçok geleneksel ürünü ortaya çıkartıp bilimsel olarak kayıt altına almak için çalışma yürütüyor. Ege Üniversitesi olarak hocalarımızın çalışmalarına maddi ve manevi destek oluyoruz. Ülkemizin tarihi mirasının ortaya çıkartılması açısından da önem taşıyan projedeki çalışmalarında hocalarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Geleneksel zenginlikler bilimin hizmetine sunulacak"



Projenin İzmir ayağını EÜ ve İKÇÜ'deki farklı disiplinlerden akademisyenlerin yürüttüğünü hatırlatan ekip lideri Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol, İzmir'deki 70 farklı kırsal mahallede çalışma yürüteceklerini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla geleneksel zenginliklerin bilimin hizmetine sunulacağını kaydeden Doç. Dr. Şenol, "Atasözü, hikaye, öykü, içerisinde biyoloji, organizma, hayvan ve bitki geçen bütün materyalleri inceliyoruz. Ülkemizin dağ köylerinde yaşlılarımız bu materyalleri kullanmaya devam ediyor. Nesilden nesle aktarılan bilgi, ustalık, beceri ve kullanımlar üzerinde çalışıyoruz. Dünya literatüründe 'Etnobiyoloji' terimi ile ifade edilen çalışmalarımız kapsamında, İzmir'de belirlenen 70 köyü gezip orada yaşayanlarla doğrudan görüşerek geleneksel veriyi toplayacağız. Bu verileri Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanlarına yükleyeceğiz. Türkiye genelinde şu an 20'ye yakın il çalışıldı ve bir kısmı çalışılmaya devam ediliyor. Sonraki aşamada, bu kayıtlar bilim insanlarının bilgisine sunularak yapılacak ilaç veya ekolojik yaşama dair bir takım dönüşler yapılacaksa buradan alınacak veriler ışığında çalışmalar yürütülebilecek" dedi.



Proje ekibinde yer alan öğretim elemanları:



Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol- EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Uzmanı/ Ekip Lideri,



Doç. Dr. Şura Baykan- EÜ Eczacılık Fakültesi Farmasotik Botanik Anabilim Dalı/ Etnobotanik Uzmanı,



Doç. Dr. Pınar Fedakar- EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı/ Sosyal Bilimler Uzmanı,



Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk- İKÇÜ Eczacılık Fakültesi Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/ Mikrobiyoloji Uzmanı. - İZMİR