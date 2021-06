Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı

EURO 2020'ye final oynama hedefiyle geldik ancak grubun ilk iki maçında gol bile atamayıp, 0 çektik. Ancak Milli Takım'ın gruptan çıkmak için çok az da olsa bir şansı var. 'Mucizelerin takımı' denilen Ay-Yıldızlılar daha önce böyle ihtimallerin içinden çıkmayı başardı.

İSVİÇRE'Yİ YENMEMİZ YETMİYOR

Gruptan çıkabilmemiz için İsviçre'yi kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Belçika'nın Finlandiya'yı farklı yenmesi, Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi, Hırvatistan-İskoçya maçının berabere bitmesi, İspanya ve Polonya'nın kaybetmesi, Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi, Macaristan'ın kazanamaması gerekiyor. Bu ihtimallerin gerçekleşmesine sosyal medyada 'imkansız' yorumları yapıldı. Ancak futbolda her an her şey olabiliyor.