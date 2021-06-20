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Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı - Son Dakika

Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı

20.06.2021 13:32

A Grubu'nda 0 puanı bulunan ve iki maçta gol bile bulamayan Milli Takım'ın son 16'ya çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı. İsviçre'yi yenmemiz de yeterli olmayacak. Diğer gruplarda oynanacak hemen hemen her maç bizi çok yakından ilgilendiriyor. İspanya'nın mağlup olması, Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi gibi zor sonuçları beklemek durumundayız.

EURO 2020'ye final oynama hedefiyle geldik ancak grubun ilk iki maçında gol bile atamayıp, 0 çektik. Ancak Milli Takım'ın gruptan çıkmak için çok az da olsa bir şansı var. 'Mucizelerin takımı' denilen Ay-Yıldızlılar daha önce böyle ihtimallerin içinden çıkmayı başardı.

İSVİÇRE'Yİ YENMEMİZ YETMİYOR

Gruptan çıkabilmemiz için İsviçre'yi kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Belçika'nın Finlandiya'yı farklı yenmesi, Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi, Hırvatistan-İskoçya maçının berabere bitmesi, İspanya ve Polonya'nın kaybetmesi, Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi, Macaristan'ın kazanamaması gerekiyor. Bu ihtimallerin gerçekleşmesine sosyal medyada 'imkansız' yorumları yapıldı. Ancak futbolda her an her şey olabiliyor.

Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı

Milli Takım, Avusturya, Ukrayna, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı - Son Dakika Spor


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