EURO 2020'ye final oynama hedefiyle geldik ancak grubun ilk iki maçında gol bile atamayıp, 0 çektik. Ancak Milli Takım'ın gruptan çıkmak için çok az da olsa bir şansı var. 'Mucizelerin takımı' denilen Ay-Yıldızlılar daha önce böyle ihtimallerin içinden çıkmayı başardı.
Gruptan çıkabilmemiz için İsviçre'yi kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Belçika'nın Finlandiya'yı farklı yenmesi, Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi, Hırvatistan-İskoçya maçının berabere bitmesi, İspanya ve Polonya'nın kaybetmesi, Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi, Macaristan'ın kazanamaması gerekiyor. Bu ihtimallerin gerçekleşmesine sosyal medyada 'imkansız' yorumları yapıldı. Ancak futbolda her an her şey olabiliyor.
Son Dakika › Spor › Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı - Son Dakika Spor