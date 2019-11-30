Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Euro 2020'de rakipleri belli oldu
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Euro 2020'de rakipleri belli oldu - Son Dakika

Türkiye'nin Euro 2020'de rakipleri belli oldu

6 saat önce

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.

Türkiye'nin Euro 2020'de rakipleri belli oldu, System.String[]

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu. Ay-yıldızlı ekip maçlarını Roma ve Bakü'de oynayacak.

(İHA)

İsviçre, Türkiye, Galler, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak
Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: "Türk taraftarlar çok ateşli" EURO 2020 kura çekiminin ardından Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 03:36:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Euro 2020'de rakipleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]