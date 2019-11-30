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Türkiye'nin Euro 2020'de rakipleri belli oldu
6 saat önce
EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: "Türk taraftarlar çok ateşli" EURO 2020 kura çekiminin ardından Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı