Türkiye'nin Euro 2020 kura çekimine kim ne dedi? Türkiye gruptan çıkarsa muhtemel rakipleri kimler?

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuralarında A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın açılış maçında 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak.



Türkiye daha sonra 17 Haziran'da Galler ile, sonrasında 21 Haziran'da İsviçre ile Bakü'de oynayacak.