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Türkiye'nin Euro 2020 kura çekimine kim ne dedi? Türkiye gruptan çıkarsa muhtemel rakipleri kimler?
6 saat önce
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuralarında A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın açılış maçında 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak.Türkiye 17 Haziran'da Galler ile 21 Haziran'da İsviçre ile oynayacak
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuralarında A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın açılış maçında 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye daha sonra 17 Haziran'da Galler ile, sonrasında 21 Haziran'da İsviçre ile Bakü'de oynayacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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