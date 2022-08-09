FİLİSTİN VE ARNAVUTLUK BAŞBAKANLARI KONYA'DA - Son Dakika
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FİLİSTİN VE ARNAVUTLUK BAŞBAKANLARI KONYA'DA

09.08.2022 16:24

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde gerçekleşen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde gerçekleşen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi.

'5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun yer aldığı oyunların açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi. Ayrı ayrı kente gelen Iştiyye ve Rama, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. Iştiyye ve Rama, tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu katılımcı ülke temsilcileriyle bir araya geleceği yemeğe katılacak.

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Kaynak: DHA

Filistin, Edi Rama, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FİLİSTİN VE ARNAVUTLUK BAŞBAKANLARI KONYA'DA - Son Dakika

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