Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı" başladı - Son Dakika

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı" başladı.

Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da brifing verildi.

Brifingde Yarbay Cüneyt Talayman, tatbikatın önemi ve amacı hakkında bilgi aktardı.

Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatının 1-12 Kasım'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edileceğini belirten Talayman, tatbikatın maksadının çok uluslu, müşterek bir kuvvet ile kamu, sivil kuruluşların katılımıyla insani yardım, doğal afetlere müdahale usullerini jenerik bir senaryoya istinaden denemek olduğunu söyledi.

Talayman, tatbikata, 10 ülkeden 35 gemi ve 5 bin personel katıldığını ifade etti.

Tatbikat kapsamında, 2023 ve 2028 yıllarında NATO Mukabele Kuvveti (NRF) içinde Deniz Unsur Komutanlığı gibi önemli ve saygın bir görevi alması planlanan Türk Deniz Görev Kuvvetinin hazırlık durumunun da gözlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Talayman, şunları söyledi:

"Tatbikata, milli unsurlar olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, amfibi deniz piyade birlikleri ile Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından deniz harekatına taktik hava desteği F-16 uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından; arama kurtarma timleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları ve arama kurtarma helikopterleri katılacak."

Tatbikata ayrıca Bahreyn, Irak, Ürdün, Libya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ukrayna'dan11 gözlemcinin katıldığını anlatan Talayman, şu ifadelere yer verdi:

" Azerbaycan'dan 1 Boarding (Gemiye Çıkma) Timi, Pakistan'dan 1 fırkateyn ve 1 Sualtı Taarruz Timi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den (SNMG-2) 3 fırkateyn ve 1 akaryakıt gemisi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'den (SNMCMG-2) 1 karakol gemisi ve 3 mayın avlama gemisi, NATO Müttefik Deniz Komutanlığından (MARCOM) 1 temsilci katılım sağlayacak."

Tatbikat senaryosunun ana ve tali olaylarını denizde asimetrik tehdit, KBRN olayları, muharip olmayanların tahliyesi, insani yardım, doğal afet desteği ve korsanlık ile denizde terör faaliyetlerinin oluşturduğunu belirten Talayman, "3- 6 Kasım'da temel deniz harekat nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı ve hava savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltı kurtarma harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ile fiili silah atışları gerçekleştirilecektir." dedi.

Talayman, 7- 10 Kasım tarihleri arasında da Doğu Akdeniz'de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren kriz yönetimi serbest oyun safhasının icra edileceğini dile getirdi.

Brifinge, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikata katılan ülkelerin gözlemcileri, gemi komutanları ve askeri personel katıldı.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve gözlemciler daha sonra Aksaz Limanında tatbikat için bekleyen gemilerin önünde fotoğraf çektirdi.