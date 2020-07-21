Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi - Son Dakika

Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi

Üreticileri aralarında Türkiye'nin de olduğu F-35 savaş uçaklarından Türk Hava Kuvvetleri içi üretilen 8 adeti ABD Hava Kuvvetleri'ne verildi.

Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.

Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti

Geçtiğimiz günlerde ABD Senato komitesi, ABD Hava Kuvvetleri'ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

ABD ENVANTERİNE GİRDİ

Bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılamayan F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmış, F-35 savaş uçağı ile ilgili olarak açılan web sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'nin adını silmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Kuvvetleri, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 07:13 

Son Dakika Dünya Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

07:41 Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir 07:24 Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı 23:47 İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:35 Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
07:24
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
23:47
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
19:07
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 07:55:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]