TOKİ'den vatandaşa "dolandırıcılık" uyarısı: Yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmeyin - Son Dakika
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TOKİ'den vatandaşa "dolandırıcılık" uyarısı: Yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmeyin

04.10.2022 13:25

TOKİ, ev almak isteyen vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Yapılan açıklamada, kısa süre önce açıklanan sosyal konut projesi üzerinden Toplu Konut İdaresine ait, isim ve logoyu kullanarak vatandaşları kandırma girişiminde bulunulduğu ilan edilirken, "Yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vatandaşları sosyal konutlar üzerinden dolandırarak kandırmaya çalışan kişilere karşı uyardı. TOKİ, logosunun ve isminin kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunulabileceğini ifade etti.

TOKİ VATANDAŞI UYARDI!

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projelerinden olan kampanya kısa süre önce duyurulmuş ve başvuru yapan kişi sayısı 5 milyona ulaşmıştı. TOKİ'den ortaya çıkabilecek dolandırıcılıklara karşı uyarı geldi.

TOKİ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu ifade etti.

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu gibi işlemlerinin tamamı Halkbankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası, '444 86 54' numaralı çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

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Toki, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak TOKİ'den vatandaşa 'dolandırıcılık' uyarısı: Yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ'den vatandaşa "dolandırıcılık" uyarısı: Yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmeyin - Son Dakika
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