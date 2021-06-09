Üye Girişi
Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı - Son Dakika

Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı

09.06.2021 11:40
Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığının ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 'Hepimiz birlikte Türkiye için görevdeyiz' sloganıyla başlattığı "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi kapsamında Van'a gelen muhtarlar, Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik tarafından ağırlandı.

İçişleri Bakanlığının ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 'Hepimiz birlikte Türkiye için görevdeyiz' sloganıyla başlattığı "Türkiye Muhtarları El Ele" projesi kapsamında Van'a gelen muhtarlar, Mülk Mahallesi Muhtarı Alaattin Çelik tarafından ağırlandı.

İçişleri Bakanlığının ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 'Hepimiz birlikte Türkiye için görevdeyiz' sloganıyla başlattığı "Türkiye Muhtarları El Ele" projesinin ikinci ayağı Van'da hayata geçirildi. Türkiye'nin Batı illerinden 120 muhtar örgütü yöneticisinin davetli olduğu buluşma, 9-11 Haziran tarihlerinde Van Muhtarlar Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlki Samsun'da düzenlenen projenin amacı, batıdaki muhtarları doğuyla, doğudaki muhtarları batıyla kaynaştırmak olduğunu ifade eden Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve Van Gürpınar Muhtarlar Derneği Başkanı Azat Erdemir, "Batıdaki muhtarın doğudaki muhtardan farkı olmadığı gibi, doğudaki muhtarın da batıdaki muhtardan bir farkı yoktur" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 150 muhtarın Van'a geleceğini belirten Erdemir, "3 gün boyunca Van'dayız. Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezeceğiz. Bir iki toplantı gerçekleştirdikten sonra inşallah cuma günü de misafirlerimizi uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Ankara Çankaya Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç Çelik ise ilkini Samsun'da yaptıkları projenin ikincisini Van'da gerçekleştireceklerini dile getirerek, "150 kişinin katılım sağlayacağı projenin amacı, batı ile doğuyu, doğu ile batıyı kaynaştırmaktır. 3 gün buyunca Van'ın bütün kültürel güzelliklerini göreceğiz. Şimdi de Edremit ilçesinin Mülk Mahallesi'ndeyiz. Muhtar Alaattin Beyin buranın fenomeni olduğunu yeni öğrendim. Çok memnun olduk. Van'a bayıldım. Burası muhteşem bir yer. Van, kesinlikle huzur şehri. Daha uçaktan iner inmez ne kadar sakin bir il olduğunu gördüm. Herkesin Van'ı mutlaka görmesi gerekiyor" dedi.

Samsun'dan gelen Muhtar Mustafa Öztürk de, Van'ı umduğumdan daha gelişmiş bulduğunu aktararak, "Sahili, otelleri, eğlence merkezleri ile Van, Samsun'u andırıyor. Ne yazık ki batıda biz kafamızı kuma gömdük. Doğuda bulunan arkadaşlarımızı haksız yere yargılıyorduk. Halbuki doğunun korkunç bir misafirperverliği var. Özellikle siyasetçilerin bu anlamda devreye girmesi lazım. Yapacağımız toplantılarda bunu dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İzmir Konak ilçesinden gelen Sümer Mahalle Muhtarı Ayşe Taylan da, "Türkiye'deki en büyük aileyiz. 50 bin kişilik bir aileyiz. Biz ailemizle birlikte olmak istedik ve bu anlamda devletimizden bir proje yapmasını talep ettik. Şu anda o projeyi gerçekleştiriyoruz. Burada ailemin bir parçasını tanımakla çok mutlu oldum. Öyle güzel kaynaştılar ki muhtarlar, sanki 40 yıllık akraba gibiymişiz" diye konuştu.

Van'ın Gevaş Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Çalımlı da, proje kapsamında gelen muhtarlara Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdireceklerini belirtirken, İpekyolu Cevdetpaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Koçak ise gittikleri yerlerde Van'ın güzelliklerini anlattıklarını söyledi. - VAN

Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı
Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı
Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı
Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı

Türkiye, Muhtar, Samsun, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı - Son Dakika


Son Dakika

Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim 15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı 15:28 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü 15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım 15:06 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü 14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü
İstanbul'un göbeğinde seyir halindeki lüks araç cayır cayır yandı 14:33 İstanbul'un göbeğinde seyir halindeki lüks araç cayır cayır yandı Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı
15:38 Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim
15:34 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'un hamlesi taraftarı heyecanlandırdı         
15:52
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak         
15:17
Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı         
15:12
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:57:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin farklı illerinden gelen muhtarlar Van'da ağırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement