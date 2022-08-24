Bisikletçiler Yunak'ın ardından yola Akşehir ve Afyon istikametini takip ederek yola devam edecek.

Kaynak: AA

Hisarcık, İzmir, Yunak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Taarruz Bisiklet Turu - Son Dakika

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