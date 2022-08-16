TİKA gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'a geldi - Son Dakika
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TİKA gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'a geldi

16.08.2022 19:12
TİKA gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'a geldi

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gönüllü 12 kız öğrenci, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gönüllü 12 kız öğrenci, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

TİKA'nın koordinasyonundaki "2022 Tecrübe Paylaşım Programı"nı, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) destekliyor.

TİKA gönüllüleri ilk olarak, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü ofisini ziyaret ederek, koordinatör Osman Usta tarafından yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Gönüllüler, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından rektörlük binasında kabul edildi.

Öğleden sonra başkentin en popüler mekanlardan biri olan Manas Kahramanı Anıtı'nın yer aldığı Ala-Too Meydanı'nı ve Milli Tarih Müzesi'ni gezen gönüllülerin, bir hafta boyunca Kırgızistan'da TİKA'nın projelerini yakından tanıyacağı ve sosyal etkinliklere katılacağı öğrenildi.

Öğrenciler, ata yurdu Kırgızistan'ı ziyaret etmekten heyecanlı

Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Türk Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi Kübra Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata yurdu Kırgızistan'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Sütçü, Kırgızistan'ın daha iyi tanımaları için kültürel ve tarihi mekanlarını ziyaret edeceklerini ve "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında bir yetimhanede çalışacaklarını kaydetti.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nisanur Bakan, Kırgızistan'ı küçüklüğünden beri gelip görmek istediğini belirterek, heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Bakan, "TİKA, dünyanın birçok ülkesinde tarihi mekanları restore ediyorsa, biz de gönüllüler olarak, Türkiye ile Kırgızistan arasında gönül köprüsünü kurarak TİKA'nın projesine destek olacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA gönüllüleri, '2022 Tecrübe Paylaşım Programı' kapsamında Kırgızistan'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİKA gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'a geldi - Son Dakika
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