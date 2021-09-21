Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST, 26 Eylül'de sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene rekor katılım bekleniyor. 450 bin kişinin aynı anda bulunabileceği festival alanına salgın nedeniyle kısıtlı bir katılım yapılması planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİL GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST'te yerini alacak. Ziyaretçilerin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili, festivalin gözde araçlarından birisi olacak.

YERLİ VE MİLLİ PROJELER SAHNE ALACAK

Birçok sürpriz ve renkli gösterinin olacağı TEKNOFEST'te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii araçları boy gösterecek.

AZİZ SANCAR DA KATILACAK

Festivaldeki bir diğer sürpriz de Aziz Sancar olacak. Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar TEKNOFEST'e katılacak. Teknoloji şampiyonlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sancar ödül verecek.

AZETBAYCAN'DAN YOĞUN KATILIM

TEKNOFEST'e bu yıl Azerbaycan'dan yoğun bir katılım olması bekleniyor. Azerbaycanlı pilotlar tarafından kullanılan MIG-29 uçaklarının da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında Türk uçaklarıyla birlikte gösteri düzenlenecek.

OGM İLK KEZ KATILACAK

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilk kez katılacak. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan OGM, etkinlik alanında yer alacak standında TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak. Orman yangınları için kullanılan yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar'ı sergileyecek olan OGM, ayrıca komuta helikopterleri (Bell-429), arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento), Yangın-Cell gibi teknolojileri meraklılarıyla buluşturacak.

RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

10 binin üzerinde araç kapasitesi bulunan etkinlik alanına düzenli olarak ring seferler düzenlenecek. Ring seferler Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu sürecek.