Türkiye'nin FIBA Dünya Sıralaması'ndaki yeri değişmedi - Son Dakika

Türkiye'nin FIBA Dünya Sıralaması'ndaki yeri değişmedi

02.03.2021 18:57
Türkiye'nin FIBA Dünya Sıralaması'ndaki yeri değişmedi, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kıtasal Kupa Elemeleri'nin son penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nı yayımladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kıtasal Kupa Elemeleri'nin son penceresinin tamamlanmasının ardından FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nı yayımladı. Türkiye A Erkek Milli Takımı 15'inci sıradaki yerini korudu.

Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri yine zirvede yer alırken, son dünya şampiyonu İspanya ikinci sırada, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

Sıralamada daha önce Fransa'nın altında 7. basamakta yer alan Yunanistan, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022 Elemeleri'nin ardından 6. sıraya yükselirken, İtalya 12'den 10'uncu sıraya çıktı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - ABD 781.8 puan

2 - İspanya 721.3 puan

3 - Avustralya 667.0 puan

4 - Arjantin 662.4 puan

5 - Sırbistan 662.0 puan

6 - Yunanistan 658.4 puan

7 - Fransa 656.0 puan

8 - Litvanya 634.6 puan

9 - Rusya 613.3 puan

10 - İtalya 596.4 puan

11 - Brezilya 591.6 puan

12 - Çekya 585.4 puan

13 - Polonya 573.7 puan

14 - Hırvatistan 546.7 puan

15 - Türkiye 531.9 puan

16 - Slovenya 521.2 puan

17 - Almanya 513.4 puan

18 - Porto Riko 509.6 puan

19 - Dominik Cumhuriyeti 494.6 puan

20 - Venezuela 494.5 puan

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, İspanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin FIBA Dünya Sıralaması'ndaki yeri değişmedi - Son Dakika Spor


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