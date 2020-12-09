Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 520,3 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 1 ABD 781,4 - 2 İspanya 721,2 - 3 Avustralya 666,5 - 4 Arjantin 662,3 - 5 Sırbistan 660,5 - 6 Fransa 657,9 - 7 Yunanistan 656,7 - 8 Litvanya 633,4 - 9 Rusya 599,2 +2 10 Brezilya 591,9 -

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