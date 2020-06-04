Türkiye'nin Filistin ekonomisine destek çabası sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Sabahaddin Tarhan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Nablus Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, Türkiye'nin Filistin ekonomisine destek çabasının sürdüğünü vurguladı.

Ataşe Tarhan, Nablus Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ile yaptığı görüşmede, Filistin özel sektörüne kolaylıklar sağlamak için çalışacağını ve kendisinin Türkiye ile iş konusunda Filistinli iş adamı ve tüccarlar için doğru adres olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin çeşitli yöntemlerle Filistin ekonomisine yardım etmeye çalıştığına dikkati çeken Tarhan, "Türkiye, Filistin ürünlerine pazar oluşturmak, Filistin şirketlerinin doğrudan Türk şirketleriyle temasa geçme alt yapısı oluşturmak, iş insanlarına ve tacirlere çok girişli vize çıkarmak ve Filistin firmalarının yıl boyunca Türkiye'de düzenlenen fuarlara katılımı sağlamak gibi yöntemlerle Filistin ekonomisine yardım etmeye çalışıyor." dedi.

Öte yandan Nablus Sanayi ve Ticaret Odası Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Haşim de iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasının iki tarafın yararına olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin Filistin ekonomisine destek çabalarından takdirle söz eden Haşim, Türkiye'nin Filistinli iş adamları ve tacirlere gerekli vize kolaylığı sağlamasının ve doğrudan teması sağlamanın alt yapısı için uygun ortamı oluşturma çabasının önemine dikkati çekti.

Türkiye ile Filistin arasında 2004 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık 657 milyon dolara ulaşmıştı.