Türkiye'nin finansal okuryazarlık endeksi 60,8 - Son Dakika
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Türkiye'nin finansal okuryazarlık endeksi 60,8

01.04.2022 14:20
Türkiye'nin finansal okuryazarlık endeksi 60,8

Dünya genelinde finansal okuryazarlığa olan ilgi her geçen gün artarken, Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık Endeksi'nin 60,8'e ulaştığına işaret ediyor.

Dünya genelinde finansal okuryazarlığa olan ilgi her geçen gün artarken, Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık Endeksi'nin 60,8'e ulaştığına işaret ediyor. Finansal okuryazarlığın artmasına paralel olarak, çevrimiçi ticaret platformları da yükselişini sürdürüyor.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yalnız şirketlerin değil bireylerin de akıllı finansal kararlar almasını zorunlu kılarken, bu alandaki okuryazarlık seviyesi de her geçen gün artıyor. Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık Endeksi'nin 60,8'e ulaştığına dikkat çekiyor. Ortalama finansal okuryazarlık skorunun, en yüksek skorun yüzde 62,7'sine eşit olduğu görülürken, OECD tarafından Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki 26 ülkede yapılan benzer bir araştırmada ise aynı oran OECD üyesi ülkeler için yüzde 62 olarak hesaplanıyor.

Ülkemizde finansal okuryazarlık artarken, çevrimiçi ticaret platformları da yükselişini sürdürüyor. Online bankacılık hizmetlerinden internet alışverişine, farklı yaş gruplarından pek çok birey ihtiyaçlarının karşılığını çevrimiçi platformlarda buldu. Dijitalleşmenin kapı araladığı bu gibi davranış değişiklikleri yavaş yavaş alışkanlığa dönüştü. Türkiye pazarına dair verilerini açıklayan online ticaret platformu Binomo'nun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel konuya dair şu açıklamayı yapıyor: "Bu süreçte Binomo olarak biz de verimli geçirdiğimiz 2020-21 döneminin ardından, 2022'ye hızlı bir giriş yaptık. Ocak ve Şubat aylarına kıyasla Mart ayında yüzde 33 büyüme yakaladık. İlerleyen süreçte bu büyümenin artarak devam edeceğine inanıyoruz."

"TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMCILAR ÇOK DAHA SOSYAL VE YARDIMSEVER"Türkiye'deki başarılarının sırları ve yatırımcı profili hakkında değerlendirmede bulunan Anne Kmel, "Hem global hem de Türkiye'deki topluluğumuz hızla büyüyor. Bu giderek daha fazla kişinin finansal okuryazarlık kazanması ve dijital olgunluğa ulaşması anlamına geliyor. Türkiye'de online ticarete ilgi duyan bireylerin, diğer pazarlardan farklılık gösterdiğini söyleyebilirim. Bunların başında ise daha yardımsever ve sosyal olmaları geliyor. Yalnızca bireysel kazanımlara değil, aynı zamanda birbirlerine destek olarak ilerlemeye odaklanıyorlar" ifadelerini kullandı.

FİNANS DÜNYASI DİJİTALDE BÜYÜYORTürkiye'de elde ettiklerini büyümenin rüzgarını arkalarına alarak globalde de aynı hedefi yakalamak istediklerini aktaran Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, "Her gün 133 ülkeden ek gelir elde etmek isteyen 850 bin kişiye hizmet veriyoruz ve haftalık 30 milyon işlem gerçekleştiriyoruz. İnsanların ek gelir elde ederken finansal okuryazarlık kazanmasını sağlıyor ve bu alanla ilgilenen yeni kişilerle iletişim kurmalarına da yardımcı oluyoruz. Hem global hem de Türkiye'deki topluluğumuz hızla büyüyor. Bu giderek daha fazla kişinin finansal okuryazarlık kazanması ve dijital olgunluğa ulaşması anlamına geliyor. Türkiye'de online ticarete ilgi duyan bireylerin, diğer pazarlardan farklılık gösterdiğini söyleyebilirim. Bunların başında ise daha yardımsever ve sosyal olmaları geliyor" dedi.


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Boğaziçi Üniversitesi, Latin Amerika, Araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin finansal okuryazarlık endeksi 60,8 - Son Dakika


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