Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36'sı Trabzon'dan - Son Dakika

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36'sı Trabzon'dan

07.01.2021 11:45
Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36'sı Trabzon'dan, System.String[]

Türkiye'den 2020 yılında yapılan 1 milyar 945 milyon 300 bin dolar tutarındaki fındık ihracatının yüzde 36'lık kısmı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Türkiye'den 2020 yılında yapılan 1 milyar 945 milyon 300 bin dolar tutarındaki fındık ihracatının yüzde 36'lık kısmı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den geçen yıl 280 bin 924 ton fındık ihraç edildi. Fındık dış satımından 1 milyar 945 milyon 300 bin dolar gelir sağlandı.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 99 bin 887 ton fındık ihracatından 694 milyon 978 bin 741 dolar elde etti. Böylece, ülkenin toplam fındık ihracat tutarının yüzde 36'sına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

İl bazında ihracatta Trabzon'u 622 milyon 650 bin 293 dolarla İstanbul ve 226 milyon 601 bin 50 dolarla Giresun takip etti.

Trabzon'dan 2020'de 62 ülkeye fındık ihraç edildi. İtalya, Almanya ve Fransa, kentten en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

İtalya'ya bu dönem 180 milyon 423 bin 639 dolarlık, Almanya'ya 110 milyon 907 bin 729 dolarlık ve Fransa'ya da 53 milyon 496 bin 534 dolarlık fındık ihraç edildi.

"Trabzon, son 20 yılda ihracatını 10 kat artırma başarısı gösteren tek il oldu"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cırav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi 2020'de de en çok fındık ihraç eden ilin Trabzon olduğunu söyledi.

Ülke fındık ihracatının yüzde 36'sının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Cırav, "Trabzon'dan 2020 yılında 62 ülkeye fındık ihraç edildi ve en çok ihracat yapılan ülkeler geleneksel pazarlarımız olan İtalya, Almanya, Fransa, Kanada ve Polonya oldu." dedi.

Cırav, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatın da her geçen yıl yükseldiğini, 2020'de Çin'in en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 6'ncı basamağa yerleştiğini bildirdi. Cırav, bu ülkeye geçen yıl Trabzon'dan 3 bin 416 ton fındık satıldığını ve 25 milyon 287 bin 269 dolar elde edildiğini dile getirdi.

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında hızla gelişen diğer pazarların Brezilya ve Meksika pazarları olduğunu anlatan Cırav, "Trabzon'un fındık ihracatındaki başarısı her geçen yıl gelişti ve son 20 yılda ihracatını 10 kat artırma başarısı gösteren tek il oldu." dedi.

Cirav, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında fındık ihracatında düşüş yaşandığını belirterek, bu durumun salgının kontrol altına alınmasıyla düzeleceğinden ve fındık ihracatının tekrar artış trendine gireceğinden ümitli olduklarını kaydetti.

Türkiye, Trabzon, İhracat, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 36'sı Trabzon'dan - Son Dakika Ekonomi


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