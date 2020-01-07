Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 42'si Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'den 2019 yılındaki 2 milyar 28 milyon 727 bin dolarlık fındık ihracatının yüzde 42'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Türkiye'den 319 bin 772 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir sağlandığını belirtti.

Gelir bazında fındık ihracatının yüzde 42'sinin Trabzon'dan yapıldığını vurgulayan Gürdoğan, "Trabzon'dan 853 milyon 139 bin 225 dolar karşılığında 130 bin 221 ton fındık ihraç edildi. Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 23, değer bazında ise yüzde 35 artış yaşandı." ifadesini kullandı.

Gürdoğan, geçen yıl ülke genelinden gerçekleştirilen fındık ihracatında miktarda yüzde 15, değerde yüzde 24 artış yaşandığını aktardı.

"Trabzon'dan 60 ülkeye fındık ihraç edildi"

Trabzon'dan 2019 yılında 60 ülkeye fındık ihraç edildiğini ifade eden Gürdoğan, en fazla ihracat yapılan 3 ülkenin ise İtalya, Almanya ve Fransa olduğunu belirtti.

Gürdoğan, Trabzon'dan İtalya'ya yapılan fındık ihracatında yüzde 133 artış yaşandığını vurgulayarak, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise bir önceki yıla oranla yüzde 90 artışla 32 milyon 802 bin 228 dolarlık fındık satıldığını kaydetti.

Trabzon'un, fındık ihracatında düzenli olarak her yıl performansını artırdığına dikkati çeken Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde de Trabzon'un, fındık ihracatındaki payını daha üst noktalara ulaştıracağını umuyoruz. Dünya fındık mamulleri sektörünün en önde gelen markası konumunda olan Ferrero'nun Trabzon'da faaliyet göstermesi de fındık ihracatımızın gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır."