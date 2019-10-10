Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş...
26 dakika önce
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortak bir karara varılamadığı öğrenildi. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Son Dakika: BMGK'da Türkiye'ye kınama oylaması, ABD ve Rusya'nın oyu ile veto edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler" sözleri gündem oldu Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'lilere müdahale: 11 kişiye gözaltı Ünlü şarkıcı Sıla, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal etti