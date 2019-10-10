Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortak bir karara varılamadığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kararın Rusya ve ABD tarafından veto edildiği aktarıldı. - NEW YORK