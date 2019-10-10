Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş...
Son Dakika Politika Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş...

26 dakika önce

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortak bir karara varılamadığı öğrenildi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş..., System.String[]

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortak bir karara varılamadığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kararın Rusya ve ABD tarafından veto edildiği aktarıldı. - NEW YORK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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