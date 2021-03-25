Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti - Son Dakika
BBC

Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti

25.03.2021 03:27
Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti, System.String[]

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası eleme grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenmesi büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası eleme grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenmesi büyük yankı uyandırdı. Hollanda basını, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Hollanda'nın umutlarını yerle bir ettiğini yazdı.

Hollanda Mili Takımı'na bir maçta üç gol atan Burak Yılmaz'ın Cristiano Ronaldo'yu "tahtından" indirdiği yorumları yapıldı.

İstanbul'daki yenilgi, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer'un geleceğini de tartışmaya açtı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Frank de Boer'un iş başına gelmesinin ardından yeni bir çıkış arayan Hollanda Milli Takımı, bir türlü istenen düzeyi yakalayamadı. Bu nedenle Dünya Kupası elemelerinde ilk rakibinin Türkiye olması, Hollanda'da gerilime neden oldu.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Eylül 2015'de Konya'da Türkiye karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Hollanda için hala bir travma. Bu yenilgi nedeniyle Fransa'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılamayan Hollanda Milli Takımı, İstanbul'a bu tedirginlikle gitti.

Hollanda futbol kamuoyu, son beş maçını kaybetmeyen Şenol Güneş yönetimindeki Türk Milli Takımı'nın, Frank de Boer ile istediğini bir türlü sahaya yansıtamayan Hollanda karşısında bir adım daha önde olduğunu düşünüyordu.

Hollanda medyası genel olarak, Türkiye ve Norveç gibi iki güçlü rakip karşısında alınacak yenilginin, 2022'de Katar'da oynanacak şampiyonaya gitme umudunu suya düşüreceğini vurguluyordu.





Hollanda'nın köklü futbol geçmişine atıfta bulunan bazı gazeteler ise, "Konya'daki köprülerin altından çok sular aktığını" savunarak, Hollanda'nın İstanbul'dan iyi bir skorla döneceğini savunuyordu.

Ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk yarı iki gol kaydeden Türk Milli Takımı, Hollanda kamuoyundaki kaygıları haklı çıkardı. Hollanda'yı dünya ikinciliğine taşıyan eski teknik direktör Bart van Merwijk, maçın devre arasında paylaştığı Twitter mesajında, Turunculu ekibin, oynadığı futbolla, Katar gitme umutlarını yok ettiğini belirtti.

Van Merwijk, stadyum inşaatlarında çalışan göçmen işçilere yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Katar'daki Dünya Kupası finallerinin protesto edilmesi yönünde Hollanda kamuoyunda yaşanan tartışmalara atıfta bulundu.

Hollandalı teknik yönetici, "Tüm erdemli insanların istediği Dünya Kupası'nı boykot, Hollanda'nın oynadığı futbolla ilk yarım saatte gerçekleşti" dedi.

Maçı canlı yayınlayan Hollanda Televizyonu'nun yorumcuları Rafael van der Vaart ve Pierre van Hooijdonk da, turunculu ekibin, Türkiye karşısında ilk yarıda oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

İstanbul'u ve Türk futbolunu yakından tanıyan eski Fenerbahçeli oyuncu van Hooijdonk, "Zor bir gece olacağını en baştan söylemiştim" dedi.





İlk yarısı Burak Yılmaz'ın golleriyle 2 -0 biten maçta, ikinci yarının golle başlaması, Hollanda'nın umutlarını söndürdü.

Maçı görüntülü ve internetten yazılı olarak canlı veren Hollanda Televizyonu (NOS), "Turuncu kod, İstanbul'da kırmızıya dönüyor. Türkler ikinci yarıya üçüncü golle başlıyor" yorumunu yaptı.

Hollanda'da doğal afetlerde acil durumdan bir öncesi turuncu, acil durumlarda da kırmızı kodu kullanılıyor. Hollanda Televizyonu, Dünya Kupası elemeleri için olumsuzluk içeren bu benzetmeyi kullandı.

Türkiye'nin geriye çekildiği anlarda iki dakika içinde kazanılan iki gol Hollanda'yı umutlandırsa da, Burak Yılmaz'ın serbest vuruştan attığı kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golü, bu umutları yok etti.

NOS, Türkiye - Hollanda maçının, "Burak Yılmaz'ın maçı olduğunu" belirterek, Türk oyuncunun, 2 golle geri dönmeye çalışan Hollanda'nın umutlarını yok ettiğini vurguladı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden de Telegraaf, "Hollanda Milli Takımı için Türkiye'de felaket gecesi" başlığını kullandı. Gazete, Katar yolundaki ilk karşılaşmanın Hollanda için felaketle sonuçlandığını yazdı.





Hollanda medyası 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın, attığı 3 golle hem turunculu takımın umutlarını yok ettiğini hem de Portekizli milli oyuncu Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktığını öne çıkardı.

Voetbal International dergisine göre, yüzyılın başından bu yana Hollanda Milli Takımı'na tek maçta 3 gol atan ilk oyuncu Burak Yılmaz oldu. Ronaldo, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda 1 ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda 2 olmak üzere, Hollanda'ya 3 gol atmıştı. Burak Yılmaz, bu sayıyı tek maçta elde etti.

NOS da, Burak Yılmaz'ın, Hollanda'ya kendini suçlu hissettirdiği yorumunu yaptı.

Hollanda medyası, karşılaşma için, "Fiyasko", "İstanbul'da göz yaşları", "Derin hayal kırıklığı" ve "Darbe" başlıklarını kullandı.

Milli takımın, Dünya Kupası elemelerine "dramatik bir sonuçla başladığını" belirten Hollanda medyası, Teknik Direktör de Boer'un, "Bu, hayal kırıklığı yaratan bir sonuç" sözlerini öne çıkardı.

Ekibinin çok fazla hata yaptığını söyleyen Hollandalı teknik direktör, sonucu "korkunç" diye değerlendirdi.

Hollanda'daki sosyal medya kullanıcıları, teknik direktör de Boer'u eleştirerek, Bayer Leverkusen'in Hollandalı çalıştırıcısı Peter Bosz'un milli takımın başına geçmesi çağrısında bulundu.

Hollanda'nın Cumartesi günü Letonya'ya karşı oynayacağı ikinci grup maçı, bir anlamda de Boer için sınav niteliğinde olacak.

Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti
Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti
Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti
Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti

Dünya Kupası, Burak Yılmaz, Hollanda, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin galibiyeti Hollanda basınında: Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti - Son Dakika Dünya

BBC

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