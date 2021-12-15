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Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 62 oldu - Son Dakika

Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 62 oldu

15.12.2021 13:27
Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 62 oldu

2020 yılı Satınalma Gücü Paritesi'ne göre, Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 62 oldu.

2020 yılı Satınalma Gücü Paritesi'ne göre, Türkiye'nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Satınalma Gücü Paritesi (SGP) verisini açıkladı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2020 yılı sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 62 oldu ve AB ortalamasının yüzde 38 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ( İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 263 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 163 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 70 altında değere sahip oldu.

TÜRKİYE'NİN 2020 YILI KİŞİ BAŞINA FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ 68 OLDU

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsamaktadır.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.

TÜRKİYE'NİN FİİLİ BİREYSEL TÜKETİME İLİŞKİN FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ 38 OLDU

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre 'pahalı', 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2020 yılı sonuçlarına göre 38 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 38 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

(İHA)

Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 62 oldu

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Gayrisafi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 62 oldu - Son Dakika


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