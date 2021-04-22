Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan - Son Dakika

Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan

22.04.2021 09:17
Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan, System.String[]

Bölgesel yatırım teşviklerinde 5. bölge avantajından yararlanılarak Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 8 ay önce kurulan gaz beton fabrikası Türkiye'nin gaz beton ihtiyacını karşılıyor.

Bölgesel yatırım teşviklerinde 5. bölge avantajından yararlanılarak Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 8 ay önce kurulan gaz beton fabrikası Türkiye'nin gaz beton ihtiyacını karşılıyor.

Samsun Havza OSB'de, 2018 yılında 40 bin metrekare ile ilk yer tahsisi yapılan yatırım olan ve 8 ay önce kurulan gaz beton fabrikası, 90 milyon TL'den fazlaya mal olarak üretime başladı. Havza OSB'de 40 bin metrekarelik alana inşa edilen gaz beton fabrikasında 85 kişi istihdam ediliyor. Şubat ayında üretime başlanan fabrikada 16 bin metrekarelik üretim alanında günlük bin 500 metreküp civarında gaz beton üretiliyor. Fabrikada şu anda günlük 30 tırdan fazla sevkiyat yapılıyor.

Havza OSB'yi seçme nedenlerini anlatan firmanın Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Çelebi, "Havza OSB'yi seçmemizin sebebi; yaklaşık 1 yıllık bir fizibilite çalışmamız oldu. Burası hem Karadeniz'e hem de Anadolu'ya açılan bir kapı. Her 2 tarafa da lokasyon olarak hitap ediyor. Karayolu bağlantıları, OSB'nin içinden demiryolu geçmesi, limana, havayollarına ve hammadde ocaklarına yakın olması, çimento, kireç fabrikalarının içerisinde olması bize ciddi avantaj sağlıyor. Limana yük bırakıp Anadolu'ya, batıya ve İstanbul'a dönen araçlar bizim için lojistik maliyetini ciddi anlamda rahatlatıyor. Firmalara daha rahat ulaşmamızı sağlıyor. Havza OSB'nin ilk yatırımcılarındanız. Kısa sürede bu fabrikayı bitirdik. 8 ayda bitirdik. Şehrin ileri gelenleri de bize destek oldular. Çok iyi bir yol alarak kat ediyoruz" dedi.

"Günlük 1500 metreküp gaz beton üretiliyor"

85 kişinin istihdam edildiğini ve günlük bin 500 metreküp gaz beton üretildiğini ifade eden İbrahim Çelebi, "Şu anda 85 kişiye istihdam sağlıyoruz. Günlük üretimimiz bin 500 metreküp civarında. Tam kapasiteye çıkıyoruz. Şubat ayında üretime başladık. Bundan sonraki amacımız maksimum seviyede üretim gerçekleştirmek. Buradan yurt içinde Artvin'e kadar gaz beton gönderiyoruz. Konya, Kayseri, Sinop, Kastamonu, Bartın, Eskişehir ve Sakarya'ya kadar lokasyonumuz var. Ankara zaten ciddi bir pazarımız. Daha uzak noktalara ulaşma yolunda ilerliyoruz. Yurt dışı ihracatımız da olacak. Gürcistan'a ihracatımız var. Bağlantılar yapılıyor. Orada da inşaat sezonu açıldığından orada da kıza sürede yapılanmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Gaz betonlu bir binada dış cephe yapmaya gerek kalmıyor"

Gaz betonun kullanıldığı alanlarda ses ve ısı yalıtımının yapılmasına gerek olmadığını de vurgulayan Çelebi, tuğla ile gaz beton arasındaki farkı şu ifadelerle anlattı:

"Gaz beton tuğlaya alternatif değildir. Tuğla ile mukayese edilmeyecek kadar iyidir. Isı yalıtımı kat sayısı oranında oldukça iyi. Ses, ısı yalıtımı, enerji kazanımı tuğlaya göre çok ciddi bir kazanım sağlıyor. Sanayi yatırımları ve hane kullanımında kullanıcısına ciddi kazanım sağlıyor. Gaz beton tamamıyla tuğladan farklı. Tuğla gibi faydalı topraktan yapılmıyor. İçerisinde silis kumu, kireç, alçı, alüminyum pasta ile reaksiyona sokularak elde ediliyor. Gaz beton tuğlaya göre elektrik, su, doğal gaz gibi döşemelerde kırım aşaması daha az ve en güzeli de mantolamasıdır. Gaz betonu bir binada kullandığınızda dış cephe mantolaması yapmıyorsunuz ve bundan da kar elde ediyorsunuz. Gaz betonun üzerine ince bir sıva ile birlikte boya yapabiliyorsunuz." - SAMSUN

Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan
Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan
Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan
Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan
Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan
Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan
Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan

Türkiye, Yatırım, Samsun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin gaz betonu Samsun'dan - Son Dakika Ekonomi


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