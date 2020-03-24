Türkiye'nin gazetesi, yaşlılara kol kanat oldu - Son Dakika

Türkiye'nin gazetesi, yaşlılara kol kanat oldu

Türkiye Gazetesi dağıtım elemanları, korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, gazetelerini teslim ettikten sonra market alış verişlerinde de gönüllü destek veriyor

İZMİR - Türkiye Gazetesi dağıtıcıları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, gazetenin yanı sıra gönüllü olarak temel gıda ve market ihtiyacı karşılama hizmeti de vererek örnek bir hizmet sergiliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de yayılması üzerine önlem amaçlı olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Temel ihtiyaçlarını giderebilmek için yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara Türkiye Gazetesi de yardım elini uzattı. Kuruluşundan bu yana sahibi değişmeyen tek gazete olan, yıllardır dağıtım elemanları ile ev ve iş yerlerine dağıtımı yapılan Türkiye Gazetesi, okurların adreslerine temel gıda ihtiyaçlarını ve market alışverişlerini de ulaştırıyor.

Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde birçok adrese gazete ulaştıran kurye İsmail Bakartepe, her sabah motosikletiyle dağıttığı gazetenin yanı sıra 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan okurların da market ihtiyacını karşılıyor. İhtiyaçlarını karşıladığı vatandaşların memnuniyetiyle karşılanan Bakartepe, hayır dualarla uğurlanmaktan ötürü çok mutlu olduğunu söyledi.

Gazetenin yanında, ihtiyacı olanlara temel gıda ürünleri de götürüyor

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan okurlara motosikletiyle gazete ve temel gıda ürünü ulaştıran gazete dağıtıcısı İsmail Bakartepe, verdiği hizmet hakkında açıklama yaptı. Bakartepe, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Birçok kişiye hem gazetesini götürüyoruz hem de temel ihtiyaçlarını karşılamakta yardım ediyorum. Bu işi 25 yıldır yapıyorum. Ekmeğe ihtiyacı olana, suya ihtiyacı olana, diğer temel ihtiyaçlarıyla da birlikte kendilerine temin ediyoruz. Hepsinin telefon numarası var, benim numaram da onlarda var. Birbirimizle yardımlaşıyoruz çok şükür. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Devletimizin emirlerine uymak lazım. Ne diyorlarsa yapmak lazım. Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. İhtiyaçlarını karşıladığımız kişiler teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar bize" diye konuştu.

Bakartepe'nin her sabah evine gazete bıraktığı Türkiye Gazetesi okurlarından Nevzat Erdem, bu hizmetten dolayı memnun olduğunu belirtti. Erdem, evine gazete getiren Bakartepe'ye teşekkür etti.

Şükriye Teyze'den hayır duası

Türkiye Gazetesi'nin evine gazete ve temel gıda ürünü götürdüğü Şükriye Ertop, bu hizmetten dolayı Türkiye Gazetesi yetkililerine teşekkür etti. Ertop, "Başkasını tanımıyorum. İsmail bize yardım ediyor. Kaç senedir tanıyorum, hiçbir kötülüğünü görmedim. Dışarı çıkamıyorum, keşke çıkabilsem. Ekmek getiren yok bir tek o getiriyor. Kapıyı açıp kimse sormuyor halin nedir diye. Teşekkür ederim ona. Başka diyecek bir şey yok. Ben memnunum. Allah razı olsun, yardım ediyor" sözlerine yer verdi.

"Çok güzel bir hizmet

Türkiye Gazetesi yetkililerinin evine gazetenin yanı sıra ekmek getirdiği Ali Yağcı isimli okur da hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yağcı, yaptığı açıklamada, "Rabbim diyor ki önce tedbirinizi alacaksınız, takdiri bana bırakacaksınız. Biz önce Türk milleti olarak devletimizin yanında olup, devletin yap dediklerini yapacak, yapma dediklerini yapmayacağız. Böyle günlerde bir ve beraber olacağız. Kurallara uyacağız, temizliğe dikkat edeceğiz. İnsanlarla ilişkiyi mesafeli kılacağız. Dikkat edeceğiz, bu gelip geçici bir şey. Çok teşekkür ederim ilgi ve alakaya. Çok güzel bir hizmet. İnsanlara hizmet Hakk'a hizmettir. Önce insan insana değer vermeli zaten. İnsan insana değer vermedi mi kıymeti yok" dedi.

"Hiç çekinmeden, evlatları gibi bizden taleplerini isteklerini isteyebilirler"

Türkiye Gazetesi'nin takdir toplayan örnek davranışı ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Gazetesi İzmir Bölge Koordinatörü Yüksel Güven, bu hizmeti dua karşılığında yaptıklarını ifade etti. Güven, "Türkiye Gazetesi 50 yıl önce kurulmuş, basın sektöründe hizmetini idame ettirmektedir. Biz çalışanları olarak da sadece bugüne mahsus değil, gazetenin kuruluşundan bu tarafa 'İnsana hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla hizmetlerimizi biz okuyucularımıza iletiyoruz. Bu anlamda özellikle son günlerde risk grubu olan yaş itibariyle sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, ağabeylerimiz, hastalarımız var. Bunlara, okuyucularımıza dağıtıcılarımız kanalıyla ücretsiz ek bir hizmet vermekteyiz. Tabiri caize karşılığında dua bekleyerek verdiğimiz bir hizmet. Dua karşılığı hizmet ediyoruz. Gazetemizin yanında arkadaşlarımız temel gıda ihtiyacını okuyucularımıza iletmekte. Tabi ekmek olur, zeytin olur, yumurta olur, ilaç olur eğer hasta ise. Bunlar gibi hizmetler de bulunuyor arkadaşlarımız. Bu anlamda hizmetlerimiz devam ediyor. Umarım bir an önce bu korona virüs ülkemizden gider de herkes huzura kavuşur. Vatandaşlarımız teşekkür ediyorlar. Bu sadece bugüne mahsus değil. Bu işin evveliyatı da var. 50 yıldır biz hizmete devam ederken sadece duaya talip olmuşuz. Allah rahmet eylesin, Enver ağabeyler bu işi kurarken de hizmet amaçlı kurmuş. Özellikle de gazetemizin orta sayfası 2 sayfaya çıktı. Burada da Allah-ü Teala'nın emir ve yasaklarını yayınlıyoruz. Bu sayfada çok itibar kazanıyor bu anlamda. Okurlarımız, hem bu hizmeti bize getirdiğiniz için hem de mecbur olmadığınız hizmetleri bize ulaştırdığınız için size teşekkür ediyoruz, minnettarız diyorlar. Bunu duydukça da bize daha çok çalışma aşkı geliyor. Bu heyecanımız daha artıyor. Aşağı yukarı tüm okurlarımızın telefon numaraları bizde mevcut. Özellikle dağıtıcı arkadaşlarımızın numaraları da okurlarımızda mevcut. Bir arzuları, istekleri olduğu zaman çekinmeden, bir evlatları gibi, çocukları gibi bu talepleri yerine getirme vaatlerinde bulunuyoruz. Bizden de çekinmeden taleplerini, isteklerini isteyebilirler" sözlerine yer verdi.