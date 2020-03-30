Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi - Son Dakika

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi

6 saat önce

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altında sağlık sisteminin zor günlerden geçtiği Gazze'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Filistinlilerin umudu olacak.

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi, System.String[]

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altında sağlık sisteminin zor günlerden geçtiği Gazze'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Filistinlilerin umudu olacak.

Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) dünya çapında inşa ettiği sağlık merkezleriyle bölge halklarına şifa umudu olurken, koronavirüsün küresel bir salgın haline geldiği bu dönemde de bu merkezler birer kale konumunda bulunuyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından inşa edilen Filistin'in en büyük sağlık merkezi Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Filistinli yetkililere devredildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görülen Kovid-19 salgını nedeniyle Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin "geçici karantina hastanesi" olarak kullanılmasına yönelik kendilerine devredilmesini talep etmişti. Talebi olumlu karşılayan Erdoğan'ın talimatıyla süreci başlatan TİKA, hastanenin devri konusunda Gazze İslam Üniversitesi ve Filistin Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmişti.

Açıklamaya göre, TİKA ve Gazze İslam Üniversitesi Rektörlüğü arasında hastanenin devrine ilişkin geçici bir devir teslim tutanağı hazırlanarak imzalandı. Hastanenin tam ve eksiksiz olarak 26 Mart 2020 itibarıyla Gazzelilere devredildiği bildirildi.

İnşaat zor şartlara rağmen tamamlandı

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2010'da Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyetince yapılan ziyaret esnasında Gazze'de üniversiteye bir eğitim-araştırma hastanesi kurulması talebinin gündeme geldiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın da Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin yapımı konusunda TİKA'ya talimat verdiği ve 2011 yılında çalışmalara başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde inşa edilmeye başlanan hastane, İsrail tarafından uygulan ambargo ve 2012 ile 2014'teki Gazze savaşlarının yol açtığı mal ve insan hareketliği kısıtlanması nedeniyle ancak 2017'de tamamlanabildi.

İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve ambargo koşulları altında yapımı tamamlanan hastanenin modern tıbbi ekipmanla donatılması TİKA aracılığıyla bir Türk firması tarafından gerçekleştirildi.

Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi

Açıklamaya göre, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi sadece Gazze'nin değil, Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi konumunda bulunuyor.

TİKA'nın ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 40 bin nüfuslu Tubas bölgesindeki ilk hastaneyi inşa ettiği paylaşılan açıklamada, 2014'te hizmete giren 30 yataklı bu hastanenin de her yıl yaklaşık 40 bin hastaya hizmet verdiği bildirildi.

Türkiye koronavirüs ile küresel düzeyde mücadele ediyor

TİKA'nın açıklamasında Türkiye'nin koronavirüsle küresel düzeyde mücadeleye verdiği diğer destekler de hatırlatıldı.

Bu kapsamda TİKA'nın Gürcistan'da yenilediği Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi ve Kırgızistan'daki Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin de salgınla mücadelede çok önemli iki merkez konumunda bulunduğu belirtildi.

Filistin, Türkiye, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:52 Kaynak: AA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif         
01:01
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı         
23:52
Haluk Levent Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı         
23:48
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi         
23:30
Mesut Özil baba oldu Mesut Özil baba oldu         
23:12
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi         
22:57
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği         
22:55
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz         
22:47
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı         
22:33
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi         
22:30
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım         
22:26
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 02:26:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı dev hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]