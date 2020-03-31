Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane koronavirüsle mücadele için hizmete başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane koronavirüsle mücadele için hizmete başladı

6 saat önce

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hizmet vermeye başladı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele için hizmete girdiğini açıkladı.

Milhim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede hastanenin hizmete girmesi konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Sözcü, Filistin devletinin ve halkının, verdiği daimi destekten ötürü Türkiye'ye müteşekkir olduğunu ifade etti.

Hastane koronavirüsle mücadele için Filistinlilere devredildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen Filistin'in en büyük sağlık merkezi Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında "geçici karantina hastanesi" olarak kullanılması için 26 Mart'ta Filistinli yetkililere devredilmişti.

İnşaat zor şartlara rağmen tamamlandı

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2010'da Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyetince yapılan ziyaret esnasında Gazze'de üniversiteye bir eğitim-araştırma hastanesi kurulması talebi gündeme gelmiş, Erdoğan'ın Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin yapımı konusunda TİKA'ya talimat vermesiyle 2011 yılında çalışmalara başlanmıştı.

Gazze İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde inşa edilmeye başlanan hastane, İsrail tarafından uygulanan ambargo ve 2012 ile 2014'teki Gazze savaşlarının yol açtığı mal ve insan hareketliği kısıtlanması nedeniyle ancak 2017'de tamamlanabilmişti.

Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane koronavirüsle mücadele için hizmete başladı

Filistin, Türkiye, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:00 Kaynak: AA

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