"Türkiye'nin geçiş güzergahı" en sakin bayramını yaşayacak - Drone

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kenti birbirine bağlayan ve Karadeniz'e açılan kapı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde, ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez en sakin bayram yaşanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş noktası olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde de Ramazan Bayramı boyunca sessizlik hakim olacak.

Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçmesine izin verilecek otoyolun, açıldığı tarihten bu yana bayram günlerindeki en az araç geçişinin yaşanması bekleniyor.

Virüs salgınından önce günlük yaklaşık 15-20 bin aracın geçiş yaptığı tünelde, bayram tatilindeki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç geçişinin, yüzde 80-90 oranında düşmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri, her gün on binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde, her yıl olduğu gibi bu sene de gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaptı.

Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'ndeki trafik akışı, yine 90 kamerayla 7/24 izlenecek.

Merkez çalışanları, trafiğin az olması halinde bile sürekli görev başında bulunarak olası trafik kazası ve yangın gibi olayları anında ilk müdahale ekibine bildirecek.

- 2019 yılında 710 bin araç geçiş yapmıştı

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı Tüneli'nde, geçtiğimiz yıl, 10 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde 710 bin araç geçiş yapmıştı.

Geçen yıl 31 Mayıs Cuma gününden 9 Haziran Pazartesi gününe kadar devam eden bayram tatili boyunca trafik yoğun bir şekilde devam etmişti. Otoyolun Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alanda 40 personel, 24 saat esasına göre görev yapmıştı.

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler sonrasında personel sayısı da azaltılacak.