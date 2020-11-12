Türkiye'nin Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Musul'a 6 bin fidan dikildi - Son Dakika

Türkiye'nin Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Musul'a 6 bin fidan dikildi

12.11.2020 09:42

Irak'ın Musul kentinde, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 6 bin fidan dikimi yapıldı.

Irak'ın Musul kentinde, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 6 bin fidan dikimi yapıldı.

"Geleceğe Nefes" adlı ve "Birlikte daha güzel bir gelecek için" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Musul Valisi Necim el Cuburi, Musul Kaymakamı Züheyir Araci, Musul Vilayet Meclisi Üyesi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul Başkanı Lokman Necim Reşidiyeli, Musul Üniversitesi Rektörü Ahmet Kusay ve çok sayıda yetkili katıldı.

Etkinlik öncesi bir araya gelen Musul Başkonsolosu Küçüksakallı ve Musul Valisi Cuburi, ikili görüşmelerinin ardından birlikte ilk fidanın dikimini gerçekleştirdi.

Başkonsolos Küçüksakallı, etkinlikte yaptığı açıklamada, geçen yıl 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Türkiye'de 11 milyon ağaç dikildiğini belirterek, "Bu yıl Geleceğe Nefes Projesi kapsamında bugün Türkiye'yle birlikte bazı komşu ve dost ülkelerde ağaçlar dikilmektedir." dedi.

Ağacın barış ve dostluğun simgesi olduğunu kaydeden Küçüksakallı, bu ağaç fidanlarının Musul'un kazalarına, üniversitelerine, okul ve cami bahçelerine ulaşması temennisinde bulundu.

Küçüksakallı, "Musul'da birkaç yıl önce yaşanan üzücü gelişmeler bu kadim şehri ve değerlerini temsil etmemektedir. Musul nebiler, medeniyet, kültür, ilim ve ticaret şehridir." diye konuştu.

"Türkiye Irak'ın istikrarına ve Musul'un yeniden imarına önem vermektedir"

Musul Başkonsolosluğunun yakında yeniden faaliyete geçeceğine dikkati çeken Küçüksakallı, şöyle konuştu:

"Musul huzurlu olursa Irak istikrarlı olur, bölgemize barış hakim olur. Türkiye bu nedenle Irak'ın istikrarına ve Musul'un yeniden imarına önem vermektedir. Havaalanın açılması, köprülerin ve yolların tamiri, okul ve hastanelerin onarılması için Irak resmi makamlarıyla çalışmaya hazırdır."

AA muhabirine konuşan Musul Valisi Cuburi de, bugünkü etkinliğin, Türkiye halkı ve hükümeti ile çok güçlü ilişkileri vurguladığına işaret etti.

Türkiye ve Musul Başkonsolosluğu ile her zaman iletişimde olduklarının altını çizen Cuburi, Türkiye ile daha fazla iş birliğini umduklarını dile getirdi.

Cuburi, terör örgütü DEAŞ sonrası Musul'un yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizerek, Türk şirketlerinin Musul'da çalışma yürütmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Musul'a 6 bin fidan dikildi
Türkiye'nin Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Musul'a 6 bin fidan dikildi
Türkiye'nin Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Musul'a 6 bin fidan dikildi
Türkiye'nin Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Musul'a 6 bin fidan dikildi

Geleceğe Nefes, Türkiye, Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Musul'a 6 bin fidan dikildi - Son Dakika


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