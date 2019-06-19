"Türkiye'nin geleceği e-ticaret bazında çok parlak"

n11.com'un Üst Yöneticisi Jo Won Yong, "Türkiye'nin iyi bir lojistik altyapısı ve iyi bir lojistik networku var. Mobil telefon ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinin e-ticaret bazında çok parlak olduğunu görüyorum.

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - n11.com'un Üst Yöneticisi Jo Won Yong, "Türkiye'nin iyi bir lojistik altyapısı ve iyi bir lojistik networku var. Mobil telefon ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinin e-ticaret bazında çok parlak olduğunu görüyorum." dedi.

Jo, bir seminere katılmak üzere geldiği Samsun'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-ticaret altyapısının güçlü olduğunu söyledi.

Önce e-ticaretin elektronik ürün satışıyla başladığını hatırlatan Jo, şöyle devam etti:

"Son yıllarda şunu gözlemledik. İnsanların hayatına dokunan ürünlerin daha fazla satıldığını görüyoruz. Bugün spor ekipmanları, outdoor ürünleri daha fazla satılıyor. Yakın dönemde market ürünlerinin, özellikle gıda ürünlerinin daha çok satıldığını gözlemliyoruz. Özellikle genç jenerasyon ürünleri alıp taşımak istemiyor. Bunları online sipariş verip kapısına gelmesini daha çok istiyor. Biz de yakın gelecekte bu kategorinin daha fazla gelişeceğini düşünüyoruz."

Türkiye'de de internet ve mobil kullanımının çok yüksek olduğunu vurgulayan Jo, "Türkiye'nin iyi bir lojistik altyapısı ve iyi bir lojistik networku var. Mobil telefon ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinin e-ticaret bazında çok parlak olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Amerika ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının global ekonomi ve Türkiye'ye etkilerini de değerlendiren Won Yong Jo, şunları kaydetti:

"n11.com olarak platformumuzda çok fazla Huawei ürünleri satıyoruz. Bu savaşın sonunda Huawei ürünlerinde gelir kaybı ve satışlarında kayıp oluşması söz konusu. Oluşan bu satış kaybında Türk akıllı telefon firmalarının pazarda yer almasını umut ediyoruz. Arçelik, Vestel gibi, hatta bu alanda başka yatırım yapan firmalar var. Bu firmaların Huawei'nin kaybettiği pazar payını almalarını bekliyoruz."

n11.com'un hedefleri

n11.com'un 120 binin üzerinde sisteme başvurmuş ve 55 binin üzerinde aktif satıcıya sahip olduğuna dikkati çeken Jo, Türkiye'de en fazla iş ortağına sahip platform konumunda bulunduklarını söyledi.

Jo, n11.com'un hedefleri hakkında ise "Hedefimiz sadece Türkiye'de ürün satmak değil, Türk ürünlerini yurt dışına, özellikle ortaklık yaptığımız marketlerle Avrupa ve Rusya pazarında da satmak. Böylece Türk ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ödemelerdeki güvenlik sistemlerine büyük önem verdiklerini, bu kapsamda sanal para birimi Bitcoin ile Blockchain ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Jo, burada fırsat görülürse ve güvenli bir altyapı oluşursa, bu konuda sistemlerini geliştireceklerini sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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