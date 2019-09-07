Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin geleceği minik fidanlar için Nevşehir Belediyesi'nden Bin 790 Fidan
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Türkiye'nin geleceği minik fidanlar için Nevşehir Belediyesi'nden Bin 790 Fidan

25 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla Nevşehir'de 2019-2020 eğitim öğretim döneminde İlkokul 1. Sınıfa başlayan tüm öğrenciler için bin 790 fidan dikiliyor.

Türkiye'nin geleceği minik fidanlar için Nevşehir Belediyesi'nden Bin 790 Fidan, System.String[]

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda gerçekleştirilen uyum programı kapsamında minik öğrencilerin okul heyecanlarına ortak olmak amacıyla 5 ve 6 Eylül tarihlerinde belediye çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. 5 Eylül Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 30 Ağustos İlkokulu ve 6 Eylül tarihinde ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımı ile Güzelyurt Mahallesi'ndeki Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nda TRT Çocuk kanalının sevilen ismi Pırıl ve arkadaşlarını öğrencilerle buluşturduklarını belirten Arı, ayrıca Nevşehir'de başlattıkları ağaçlandırma seferberliği kapsamında bu yıl 1. Sınıfa başlayacak olan bin 790 öğrenci için bin 790 fidan dikimi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Fidanların Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezindeki okulların bahçelerine, çevresine ve bulundukları mahallelerdeki yeşil alanlara dikileceğini kaydeden Arı, bu uygulamanın bundan sonraki yıllarda da süreceğini belirtti.

Arı, "Çocuklarımız bizlerin geleceğimizin güvencesi. Bizlerde onların gelecekte daha temiz ve yeşil bir Nevşehir'de yaşamalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz.Onlar bizim yarınlarımızın umudu. Anne, babalarımız ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi bilimi ve teknolojiyi kullanan, araştıran, sorunlara çözüm üreten bireyler olarak yetiştirmek için her türlü fedakârlığı yaparken bizlerde belediye olarak onların yaşamaktan gurur duyacağı, mutlu olacağı bir Nevşehir hazırlıyoruz. Minik öğrencilerimiz bunları çok önemsemeli ve sunulan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeli.Yavrularımız yapılan fedakârlıkları unutmayarak derslerinize daha çok çalışacak ki; ülkemizin geleceğine sahip çıkacaklar.Ben de belediye başkanı olmaktan önce onların bir ağabeyi olarak her zaman yanında ve destekçisi olacağım. Bu duygularla, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının, hayatlarını çocuklarımızın eğitimine adayan saygıdeğer öğretmenlerimize ve çocuklarımızdan hiçbir fedakârlığı esirgemeyen değerli velilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Güzelyurt Mahallesi, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:27 Kaynak: Bültenler
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