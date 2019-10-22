Türkiye’nin geleceği serbest ticaret anlaşmalarında
20 dakika önce
Ülkeler arasındaki ticaret hayatını düzenleyen ve anlaşma koşullarına göre iş dünyasına vergi indirimi sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Avrupa Birliği'nin ardından Trans Pasifi k Ortaklığı'nın kurulmasıyla ihracatçılar için daha da önem kazandı.
Ülkeler arasındaki ticaret hayatını düzenleyen ve anlaşma koşullarına göre iş dünyasına vergi indirimi sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Avrupa Birliği'nin ardından Trans Pasifi k Ortaklığı'nın kurulmasıyla ihracatçılar için daha da önem kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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