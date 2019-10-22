Son Dakika Haberleri: Türkiye’nin geleceği serbest ticaret anlaşmalarında
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Türkiye’nin geleceği serbest ticaret anlaşmalarında

20 dakika önce

Ülkeler arasındaki ticaret hayatını düzenleyen ve anlaşma koşullarına göre iş dünyasına vergi indirimi sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Avrupa Birliği'nin ardından Trans Pasifi k Ortaklığı'nın kurulmasıyla ihracatçılar için daha da önem kazandı.

Türkiye’nin geleceği serbest ticaret anlaşmalarında, System.String[]

Ülkeler arasındaki ticaret hayatını düzenleyen ve anlaşma koşullarına göre iş dünyasına vergi indirimi sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Avrupa Birliği'nin ardından Trans Pasifi k Ortaklığı'nın kurulmasıyla ihracatçılar için daha da önem kazandı.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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