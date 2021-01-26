Türkiye'nin geleceği turizmde - Son Dakika

Türkiye'nin geleceği turizmde

26.01.2021 10:30
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2020 geride kaldı. Şimdi gözler 2021'de.

2020 geride kaldı. Şimdi gözler 2021'de.

2020 ciddi bir sıkıntı ile geride kalırken umudumuzu 2021'de arayacağız.

Turizmde şimdilik ön önemli kozumuz Güvenli Turizm Sertifikası. Bu sertifikaya aşı çalışmalarını da eklediğimiz zaman Türkiye rakiplerine göre bir adım öne çıkıyor.

2020 yılında otellerimizde vakalar oldu. Otellerin aldığı önlemler sayesinde vakalar ciddi bir sıkıntıya yol açmadı. Ülkemize tatile gelenler huzurlu bir şekilde tatillerini yaparak ülkelerine döndü. 2020 yılında gelen turistler otellerimizin güvenli olduğunu biliyor ve bu kitle bizim en önemli tanıtım unsurumuz olacak. Yaklaşık 15 milyonu bulan bu kitle, farklı bir sıkıntı yaşanmazsa 2021 yılında rahatlıkla 30 milyonu aşacaktır. Bazı turizmcilerimiz 2019 rakamlarının yakalanacağını öngörüyor ancak ben o kadar iyimser değilim. 2019 rakamlarını pandemi sona ererse 2022 yılında yakalarız diye düşünüyorum.

2021 turizm sezonu için genel söylem "2021 yılı 2020'den daha iyi olacak" yönünde. 2021 yılında rehavete kapılmadan tedbirleri sıkı sıkıya uygulamaya devam etmeliyiz. Küçük bir rehavet Türk turizmine dolayısı ile Türkiye ekonomisine büyük darbe vuracaktır. Ülkemizin dövize ihtiyacı var. Günümüzde ülkemizin döviz rezervlerine en önemli katkıyı da turizm sektörü verebilir. Bu gerçekten yola çıkarak turizm sektörünü daha dikkatli yönetmeliyiz.

Turizmcilerimiz, ülkemiz adına turizm sektörümüzün önemini her fırsatta dile getiriyordu. Yaşanan krizler ile turizmin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Bu gerçekten yola çıkarak turizm sektörüne, turizm merkezlerine ve tabi ki turizm çalışanlarına daha çok önem vermeliyiz. 2020 yılında verilen desteklerin sadece kriz dönemlerinde değil her zaman verilmesi gerekiyor. Bu sektöre verilecek destek, misliyle karşılık bulacaktır.

Bir diğer konu da turizmin çeşitlendirilmesi. Çünkü pandemi ile birlikte önümüzdeki süreçte bireysel turizm hareketleri de güçlenecek. İnsanlar daha sakin ve daha az keşfedilmiş ve tabi ki de sağlıklı bölgelere de gitmek isteyecek. Ülke geneline dengeli bir şekilde yaydığımızda turizm, Türkiye'nin petrolü haline gelecektir.

Hala farkına varamayanlar var ama bir kez daha dile getirmek istiyorum: "Türkiye'nin geleceği turizmde"

Türkiye, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Türkiye'nin geleceği turizmde - Son Dakika Magazin


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