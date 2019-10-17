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Türkiye'nin geleceği verimli enerjide

1 saat önce

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji'nin sponsorluğu ile 18 ve 19 Ekim 2019 tarihinde Gebze Teknoloji Üniversitesi'nde V. Enerji Verimliliği Konferansı düzenlenecek.

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Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji'nin sponsorluğu ile 18 ve 19 Ekim 2019 tarihinde Gebze Teknoloji Üniversitesi'nde V. Enerji Verimliliği Konferansı düzenlenecek. Etkinlikte enerjiden faydalanırken daha ekonomik ve sürdürülebilir tüketimin nasıl mümkün olduğundan bahsedilecek.


Gebze Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenecek 'Enerji Verimliliği' paneli, ülkenin geleceğine ışık tutacak. Sağladığı hizmeti kullanıcılarına en verimli şekilde sunmayı hedefleyen Sepaş Enerji'nin, sponsoru olduğu konferansta enerjiyi verimli kullanmanın hem çevre hem de ekonomiye getireceği faydalar ele alınacak. 15 ana başlıkta gerçekleştirilecek konferansta sanayide, konutlarda ve ulaşımda enerji verimliliğinin nasıl sağlanacağı tartışılacak.


Enerjinin depolanması ve enerji konusunda endüstri 4.0'ın da tartışılacağı kongrede enerji sektöründe yerli ekipman kullanımı ve çevreye etkileri de ele alınacak. Öğrencilerin ücretsiz olarak takip edebileceği konferansta gelişmekte olan ülkemizin tüm sektörlerde enerji kaynaklarına olan bağlılığını daha da sürdürülebilir hale getirmek için yapılması gerekenler de anlatılacak. Sepaş Enerji, yürüttüğü tüm projelerde temel olarak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak ve var olan bilinci daha da üst noktaya taşımak için enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.


Düzenlenen kongre çatısı altında akademisyenler, sektörde önde gelen isimler ve meslek kuruluşları bir araya gelecek. Kongre, enerji verimliliği bilincinin aşılanmasında önemli bir platform olacak. Sepaş Enerji'nin müşterilerine sunduğu hizmetlerde fark yaratabilmek için tasarladığı entegrasyonlar, süreçlerdeki verimliliği arttırmaya yönelik otomasyon noktaları ile kongreye ev sahipliği yaparken, kongreyi bugüne dek yaşadığı sayısız tecrübeler ve planladığı projelerle daha da zenginleştirecek. - KOCAELİ

Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:38 Kaynak: İHA
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