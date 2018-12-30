Son Dakika Haberleri: 'Türkiye'nin geleceğine inancımızdan bir saniye bile şüphe duymadık'

'Türkiye'nin geleceğine inancımızdan bir saniye bile şüphe duymadık'

1 saat önce

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Şener, "Türkiye'nin geleceğine ve havacılık sektörüne olan inancımızdan bir saniye bile şüphe duymadık" dedi.

'Türkiye'nin geleceğine inancımızdan bir saniye bile şüphe duymadık', System.String[]
TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Şener, " Türkiye'nin geleceğine ve havacılık sektörüne olan inancımızdan bir saniye bile şüphe duymadık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:10 

CEO, TAV Havalimanları Holding, Türkiye, Ekonomi
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