'Türkiye'nin geleceğine inancımızdan bir saniye bile şüphe duymadık'
1 saat önce
TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Şener, "Türkiye'nin geleceğine ve havacılık sektörüne olan inancımızdan bir saniye bile şüphe duymadık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:10
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