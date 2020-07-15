Türkiye'nin geliştirdiği 'Covid-19 Hava Trafik Kontrol Paneli' hizmete açıldı - Son Dakika

ULUSLARARASI Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Covid-19 salgınının sivil havacılığa etkilerini analiz etmek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Türk firması tarafından geliştirilen Covid-19 Hava Trafik Kontrol Paneli'ni hizmete açtı.

SHGM'den yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının dünya genelinde hava taşıyıcılarına, havaalanlarına ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarına etkilerini ölçmek amacıyla ICAO tarafından Covid-19 Hava Trafik Kontrol Panel Projesi'nin planlandığı belirtildi. Projenin SHGM ve bir Türk firması tarafından geliştirildiği kaydedilerek, "Devletler, endüstriler ve tüm paydaşların, Covid-19'un gelişen etkisini izlemek ve değerlendirmek için güvenilir bilgi ve araca sahip olmaları ve bilinçli, veri odaklı kararlar vermek için temel göstergelerden yararlanmaları amacıyla hayata geçirilen projede, ICAO tarafından veriler sağlanmış geriye kalan tüm altyapı ve yazılım işlemleri ülkemiz tarafından yapılmıştır. 11 Haziran 2020 itibariyle platformun ilk modülü yayına alınmış ve hem ICAO web sitesinde (https://data.icao.int/COVID-19/) hem de Birleşmiş Milletlerin sitesinde kullanıma açılmıştır" denildi.

PANEL, COVİD-19'UN HAVACILIĞA ETKİSİNİ ANALİZ EDECEK

Kontrol paneli, küresel Covid-19 salgınının dünya havacılığına etkilerini 4 gösterge üzerinden analiz edecek. Panel, salgının ulusal ve uluslararası uçuşlara yönelik operasyonel etkilerini, hava taşıyıcılarının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer gelirleri üzerindeki etkisini, uçak kullanımına ve ülkelerarası uçak trafiğine etkilerini haftalık olarak analiz edecek şekilde geliştirildi. Bu analizlerin, salgının havacılığa etkilerini azaltmak için alınacak kararlar ve planlamalar konusunda ülkelere yardımcı olması, havacılık sektöründe izlenecek yol haritası için gerekli verilerin sunulması hedefleniyor.