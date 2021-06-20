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Türkiye'nin genç beyinleri 10'uncu kez buluşacak - Son Dakika

Türkiye'nin genç beyinleri 10'uncu kez buluşacak

20.06.2021 09:34
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İlk defa 2012 yılında yapılan Genç Beyinler Yeni Fikirler etkinliği, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlenecek. 22 Haziran'da yapılacak etkinlikte, pek çok alanda sektörün devleriyle, öğrenciler buluşacak. Öğrenciler, yeni fikirlerini sektör temsilcilerine anlatacak.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte öne çıkan alanlardan biri de bilgisayar mühendisliği oldu. Günümüzde birçok işlemin dijital ortamdan yapılması, teknolojik aletlere olan ihtiyacı da had safhalara çıkardı. Teknoloji dünyasının mimarları arasında yer alan bilgisayar mühendisliği öğrencileri de kalifiye bir eleman olarak iş hayatına katılmak için büyük çaba sarf ediyor. Bu nedenle hem öğrencileri, hem de sektör yöneticilerini bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilen Genç Beyinler Yeni Fikirler etkinliği, 10. kez düzenlenecek. 22 Haziran'da başlayacak büyük buluşma için geri sayım başladı.

Dev etkinlik için artık saatler var! Türkiye'nin genç beyinleri 10. kez buluşacak

ÇOK ÖNEMLİ PAYDAŞLAR VAR

İlk kez 2012 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi (Batı-BİNOM), Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ve Türkiye Bilişim Derneği'nin ilk adımlarını attığı üniversite, öğrenci ve sanayiciyi bir araya getiren etkinlik, bu yıl da bölge üniversitelerinin katılımı ve Bilgisayar Mühendisleri Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi'ndeki kurumlar, STK'lar, Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri ve şirketlerin katkılarıyla büyüyerek yoluna devam ediyor.

SALGIN SONRASI YÜZ YÜZE DEVAM EDECEK

Dev etkinlik bu yıl 22 Haziran'da Dokuz Eylül Üniversitesi Depark ev sahipliğinde sanal olarak yapılacak. Her yıl düzenlenerek süreklilik kazanan GBYF'nin(Genç Beyinler Yepyeni Fikirler), gelecek senelerde yine yüz yüze yapılarak diğer bölümler ve üniversitelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

GENÇLERİN DE SÜRECE KATILIMI SAĞLANIYOR

Organizasyona Ege Bölgesi'nde bulunan hemen hemen tüm üniversitelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri katılım sağlayacak. Etkinlikle, İzmir ve çevresindeki sektör ihtiyaçlarına yönelik proje ve çözümleri aranacak. Çözüm sürecine gençlerin de katılmasını sağlayarak hem iş gücü hem de fikirsel anlamda fayda elde edilmesi amaçlanıyor.

BİRBİRİNDEN ZEVKLİ KONULAR

Proje kapsamında Eğitim, Eğlence ve Oyun, Endüstri, Otomotiv, Enerji, Çevre ve Tarım, Savunma Teknolojileri, Siber Güvenlik, Toplum, Sağlık ve diğer alanlarda yararlı olacak yeni fikirler ve yeni projelerin sektör temsilcileriyle buluşması sağlanacak. Bu sayede sektör temsilcileri, parlak gelen fikirleri hayata geçirmek için gençlerden yardım alacak. Gençler de bu projeler sayesinde tecrübe kazanarak, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacak.

Türkiye'nin genç beyinleri 10'uncu kez buluşacak

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin genç beyinleri 10'uncu kez buluşacak - Son Dakika


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