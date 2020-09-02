Türkiye'nin genç yetenekleri Turkcell'de hayallerine kavuştu - Son Dakika

Türkiye'nin genç yetenekleri Turkcell'de hayallerine kavuştu

Türkiye'nin dijital dönüşümüne önderlik eden Turkcell, geleceğe yön verme hayali olan yetenekli gençleri GNÇYTNK programı ile teknoloji dünyasına kazandırıyor.

Türkiye'nin genç yetenekleri Turkcell'de hayallerine kavuştu, System.String[]

Türkiye'nin dijital dönüşümüne önderlik eden Turkcell, geleceğe yön verme hayali olan yetenekli gençleri GNÇYTNK programı ile teknoloji dünyasına kazandırıyor.

Turkcell'in bu yıl beşinci kez hayata geçirdiği yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK'te değerlendirme süreci sonuçlandı. Yaklaşık 63 bin başvurunun yapıldığı programa katılan gençler, bir yandan hayalini kurdukları işe adım adım yaklaşırken diğer yandan kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Üniversite son sınıfta okuyan, yeni mezun, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile iş hayatında maksimum 2 yıl deneyime sahip, 27 yaşını geçmemiş gençlerin kabul edildiği GNÇYTNK programında bu yıl ilk kez, tersine beyin göçünü desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile iş birliğine gidilerek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına da ulaşıldı.

Erkan: "150 gencimizi ailemize kattığımız için mutluyuz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, GNÇYTNK programının genç istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek yeni insan kaynağının yetişmesi açısında da büyük önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu: "Turkcell olarak Genç Yetenek programımızın 5. yılında en yetenekli 150 gencimizi daha ailemize kattığımız için çok mutluyuz. Turkcell, en iyi üniversitelerden mezun olan gençlerimizin en çok çalışmak istediği şirketlerden biri. Bunu ülkemizin dijital dönüşümüne yaptığımız öncülüğün sonuçlarından biri olarak görüyoruz. Bu öncülüğü devam ettirmek adına yeni katılan gençlerimizin kendilerini daha da geliştirebilmeleri için desteğimizi sürdüreceğiz. GNÇYTNK programını Türkiye'nin genç istihdamına önemli bir katkı olarak görüyoruz. Böylece ülkemizi geleceğe taşıyacak olan dijital dönüşümü bir üst seviyeye çıkarmak için gerekli olan yeni insan kaynağına da yatırım yapmış oluyoruz. Bu stratejik sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek için gençlerimize güveniyor ve onlara verdiğimiz desteği artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Engelli adaylara fırsat eşitliği

GNÇYTNK bu yıl da bir işe alım programının ötesinde adeta bir "dijital kariyer hazırlığı" programı gibi yürütüldü. Genel Yetenek ve İngilizce sınavlarını başarı ile geçerek video mülakat aşamasına ulaşan 2554 aday, Turkcell Akademi'nin sunduğu Geleceği Yazanlar Platformu üzerinden sertifikalı eğitimler alarak dijital yetkinliklerini geliştirdi. Çalışmak istedikleri departmanın yöneticileri ile video mülakat aşamasına gelen 662 aday arasında yapılan son değerlendirme sonucu, kendisine sunulan teklifi kabul eden 150 genç yetenek, hayallerini Turkcell'de gerçekleştirme imkanını elde etti.

Tamamen online olarak, uzaktan yürütülen değerlendirme sürecinde bu yıl pek çok ilk hayata geçirildi: Video mülakatlarda, adayların ses ve görüntülerini analiz eden yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Bu sayede adayların en sık kullandığı kelimelere ve duygu durumlarına dair verilerden faydalanıldı. Programın bu yılki en önemli yeniliklerinden birisi de online başvuru ve değerlendirme süreçlerinin engelli adaylara %100 fırsat eşitliği sağlayacak şekilde geliştirilmesi oldu. Bu çalışmanın bir sonucu olarak, tüm aşamaları başarıyla geçen görme engelli üç aday, Genç Yetenek olarak Turkcell ailesine katıldı.

GNÇYTNK ile 925 genç Turkcell ailesine katıldı

Murat Erkan, 5 dönemdir yürütülen GNÇYTNK programıyla toplamda 925 genç yeteneğin Turkcell ailesine katıldığını söyleyerek, "Ayrıca yine yüzlerce gencimiz, STAJCELL programımız sayesinde Turkcell'in farklı departmanlarında staj yaparak geliştirdikleri projelerle yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanına sahip oluyorlar. STAJCELL programıyla, 2020 yılı yaz döneminde 200 gencimize staj imkanı sağladık. Bizler de gurur duyduğumuz, inovatif bakış açılarından çok şey öğrendiğimiz bu gençlerimizin takipçisi oluyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje kampları, hackathon'lar ve online yarışmalarla da yetenek havuzumuzu sürekli olarak genişletiyoruz" dedi.

Hem Genç Yetenekler hem çocuklar güldü

Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen projeyle Genç Yetenekler çalışma hayatlarına toplumsal fayda ile adım attı. Turkcell ailesine katılan genç yetenekler BiP platformunda bulunan "Genç Yetenek 2020" kanalına gülümsedikleri fotoğraflarını yüklerken hem işe başladıkları günü ölümsüzleştirdi hem de gülümsedikleri bu fotoğraflar oyuncağa dönüştürülerek tedavi gören çocuklara gönderildi. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin genç yetenekleri Turkcell'de hayallerine kavuştu - Son Dakika Ekonomi

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