"Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması" açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması' açıklandı - Son Dakika

"Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması" açıklandı

6 saat önce

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Türkiye genelinde yapılan "Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması" ile gençlerin koronavirüs sürecinde ekonomik, sosyal ve psikolojik durumu analiz edildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Türkiye genelinde yapılan "Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması" ile gençlerin koronavirüs sürecinde ekonomik, sosyal ve psikolojik durumu analiz edildi.

TGSP, "Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması"nı tamamladı.15-30 yaş arası 2 bin 437 gençle gerçekleştirilen araştırma kapsamında, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerin değerlendirilmesi yapılarak gençlerinin yaşadığı zorlu süreç ile ilgili analizler yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre sağlık alanında alınan tedbirler gençler tarafından büyük takdir gördü. Gençlerin yüzde 56,7'si tedbirleri başarılı ve yeterli bulduğunu ifade ederken, salgın sürecinin 1-5 ay içinde kontrol altına alınabileceğini düşünüyor.

Psikoloji baz alınarak yapılan araştırma analizinde ise her 10 gençten 3'ünün bu dönemde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başladığı ve bu aktivitelerden en popülerinin okumak ve araştırma yapmak olduğu sonucu ortaya çıktı.

Bunun yanında salgının, özellikle kadınlar ve erken gençlik dönemindeki bireyler için ciddi sayılacak kaygılara neden olduğu tespit edildi.

Anketler sonucunda 10 gençten 8'e yakınının uzaktan eğitimi takip ettiği ve yüzde 43,1'nin uzaktan eğitimden yeterli faydayı alamadığı sonucu saptandı. Bu duruma neden olan olumsuz faktörlerin başında ise konsantre olamamak, olumlu faktörlerin başında istenilen saatte derse katılabilme faktörü yer aldı.

Gençler, özellikle salgın sürecinde dünya genelinde olduğu gibi ekonomik olarak gelecekten kaygı duyduklarını ifade etti. Bununla birlikte hükümetin yapmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma kampanyasını ise alınabilecek doğru tedbirler kapsamında değerlendirdi. Sonuçlara göre gençlerin yüzde 46,7'si tarafından kampanya doğru bulunarak desteklendi.

Gençler bu süreçte sosyal medya ya da Whatsapp gruplarından daha çok televizyonlardan bilgi aldıklarını ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hem güvenilir hem de başarılı bulduklarını ifade etti.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetimi, araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gençler ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel değişimlerden en hızlı etkilenen ve en hızlı şekilde adapte olan grubu oluşturuyor. Dolayısıyla toplumda yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler genç yaş grupları için değişim ve dönüşümün habercisi konumunda. Bu nedenle araştırmamızın hipotezini gençler üzerine konumlandırarak onların psiko-sosyal ve ekonomik alanlardaki durumlarını değerlendirdik.

Yaşadığımız bu sürecin toplumsal ve bireysel hafızalarımızda hangi etkileri bırakacağını şu an öngöremeyiz, fakat bizlere kendini belli eden her küçük ipucunu iyi değerlendirmemiz gereken zamanlardayız. Araştırma kapsamında Türkiye'de 2 bin 437 örneklem ile 30 büyükşehirde, 15-30 yaş grubundaki gençlerin koronavirüs dönemi içerisinde psikolojik, sosyal ve ekonomik durumlarının değerlendirmesini uzmanlarımız ile birlikte tamamladık."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 07:46 Kaynak: AA


Son Dakika

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı         
00:38
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki         
00:34
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı         
00:27
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim         
00:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor         
00:06
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı         
00:05
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi         
00:01
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti         
23:59
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci         
23:53
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı         
23:38
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti         
23:34
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı         
23:31
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil         
23:22
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı         
23:11
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum         
23:10
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur         
22:46
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere         
22:46
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı         
22:44
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi         
22:44
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı         
22:28
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek         
22:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor         
22:25
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti         
22:00
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı         
21:55
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar         
21:36
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
21:24
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda         
21:22
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek         
21:15
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 02:02:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması" açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]