"Türkiye'nin gençleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi - Son Dakika
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"Türkiye'nin gençleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi

21.05.2022 21:53

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katılan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın sevincini anlattı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katılan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın sevincini anlattı.

Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen şenlikte buluştu.

Şölende konserler ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayan gençler, Erdoğan'ın hitap ettiği anları cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalıştı. Bazı gençler de çektikleri fotoğraf kareleriyle o anları ölümsüzleştirdi.

Erdoğan'la buluşmanın mutluğunu yaşayan gençler, duygu dolu anlara şahitlik etti.

Erdoğan sevgisini vücuduna işledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi ve imzasını, ay yıldızla birlikte vücuduna dövme yaptıran Adanalı Abuzer Ayrınç, AA muhabirine, Erdoğan'ı görmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Erdoğan'ı her zaman desteklediğini anlatan Ayrınç, "Çok güzel duygular bunlar. Her zaman onun yanındayız. Onun yürüdüğü yolda devamlı yürümek istiyorum. Ölene kadar onunlayım. Ben bu hayatta babamı hiç görmedim. Baba bildim, baba olarak sevdim onu ben. Onun resmini dövme yaptırdım. İmzasını da taşıyorum. Onun bende çok derin duyguları var." dedi.

Düzce'den gelen Hilal Aslan da Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek "Duygularımı kelimelerle tarif edemiyorum. Ön taraflardaydım. Kendisini gördüm. O da beni gördü. Kendimi ona gösterebildiğim için mutlu oldum." diye konuştu.

"Tarif edilemez bir duygu"

Hatay'dan şölene katılan Enes Öztürk ise Erdoğan'ı görmek için sabah yola çıktıklarını dile getirerek "Tarif edilemez bir duygu. Kalbimin atışını hissedebiliyorum. Aşırı mutlu oldum diyebilirim. Yanına gitsem daha iyi olacaktı ama yakından görmek de yetti." ifadelerini kullandı.

Kilis'ten gelen Muhammet Sadık Aslan da 4 saatlik yolculuğun ardından Adana'ya ulaştıklarını anlatarak "Cumhurbaşkanı'mızı gördüğüm için çok mutluyum. Ön sıralarda büyük bir bekleyişimiz oldu. Sabah saat 08.00'de yola çıkmıştık. İyi ki beklemişiz. Çok güzel bir histi." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa'dan etkinliğe katılan Mehmet Güler, Cumhurbaşkanı'nı gördüğü için çok mutlu olduğunu, duygularını anlatmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

"Gördüğüm an mutlu oldum"

Çok sevdiği Erdoğan'ı görmek için Isparta'dan kente geldiğini vurgulayan Ayşenur Çolak, "Daha önce Cumhurbaşkanı'mızı görmemiştim. Farklı bir duygu. Kelimelere dökülmüyor. Gördüğüm an mutlu oldum, sevindim. İnsan duygulanıyor." dedi.

Elazığ'dan gelen Gülsüm Yıldız da çok uzun bir yolculuğun ardından ulaştığı Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmenin sevincini ve gururunu yaşadığını ifade etti.

Ankara'dan gelen Hasan Gök de güzel bir gün geçirdiğini anlatarak "Konuştuğu zaman tüylerim diken diken oluyor. Çok büyük bir lider. 2023'te ona güveniyoruz. Tam gaz arkasında durmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Antalya'dan gelen Esra Orhan da Cumhurbaşkanı'nı gördüğü için şanslı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi
Türkiye'nin gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi
Türkiye'nin gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi
Türkiye'nin gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi
Türkiye'nin gençleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmanın mutluluğunu dile getirdi

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Kaynak: AA

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