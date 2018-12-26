Türkiye'nin Gençlik Politikaları" Konferansı Verildi

Eleşkirt
ilçesinde BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay
tarafından öğrencilere yönelik " Türkiye
'nin Gençlik Politikaları" konulu konferans verildi.
Eleşkirt Recep Tayip Erdoğan İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra konuşmasını yapan Alpay, dijital çağda internetin sunduğu olanakları en verimli şekilde kullanarak mesleklerde daha verimli olunabileceğini söyledi.
Konuşmanın ardından soru cevap bölümüyle devam eden program, Alpay'ın öğrenci ve öğretmenlere "Türkiye'nin Gençlik Politikaları" kitabını imzalamasıyla son buldu.
Konferansa, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı Burak Cemre Bekdemir, BEKA Genel Başkan Yardımcısı Onur Ünal ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Emre Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen, Şube Müdürü Ertuğrul Gömleksiz, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.