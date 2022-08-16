Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında - Son Dakika
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Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında

16.08.2022 12:52
Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında

TÜRKİYE'nin gerçekleştirdiği 'Tahıl Koridoru Anlaşması' çerçevesinde, Ukrayna'dan yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü gemi 'Sormovskıy 121', Tekirdağ açıklarında demirlendi.

TÜRKİYE'nin gerçekleştirdiği 'Tahıl Koridoru Anlaşması' çerçevesinde, Ukrayna'dan yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü gemi 'Sormovskıy 121', Tekirdağ açıklarında demirlendi.

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan 4 gün önce yola çıkan, 3 bin 500 ton buğday yüklü, Belize bandıralı ve 'Sormovskıy 121' isimli gemi, Tekirdağ'a ulaştı. Ukrayna'dan Tekirdağ'a ulaşan ilk gemi olan ve Süleymanpaşa ilçesi açıklarda demirlenen geminin, gümrük işlemlerinin ardından limana yanaşacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan 3 bin 500 ton buğday taşıyan gemi, Tekirdağ açıklarında - Son Dakika
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