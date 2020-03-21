Türkiye'nin girişimci beyinleri koronavirüsle mücadele için birleşti - Son Dakika
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Türkiye'nin girişimci beyinleri koronavirüsle mücadele için birleşti

6 saat önce

Türkiye'nin önde gelen girişimcileri 48 saat gibi kısa bir sürede organize olarak koronavirüse karşı farklı alanlarda fikir geliştirip, virüs ile mücadeleye destek olacak.

Türkiye'nin girişimci beyinleri koronavirüsle mücadele için birleşti, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen girişimcileri 48 saat gibi kısa bir sürede organize olarak koronavirüse karşı farklı alanlarda fikir geliştirip, virüs ile mücadeleye destek olacak. 21- 22 Mart 2020 tarihlerinde fikirlerin yarışacağı Coronathon online kanallar Slack ve Youtube üzerinden ücretsiz olarak düzenlenecek. İki gün gibi kısa sürede 1.000'in üzerinde başvuru alan Coronathon etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, Boğaziçi, ODTÜ, İÜ, İTÜ gibi üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve şirketler destek veriyor.


Koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla sürerken Türkiye'nin önde gelen girişimcileri farklı alanlarda fikir geliştirip virüs ile mücadeleye destek olacak. Ülkece içinde bulunduğumuz bu zorlu günleri en hafif şekilde atlamak ve problemlere çözüm üretmek üzere 80 girişimci 48 saat gibi kısa bir sürede bir araya gelerek online olarak gerçekleşecek Coronathon etkinliğini hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerin, teknoloji ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı toplam 40 kurumdan oluşan inisiyatif koronavirüse karşı farklı alanlarda fikir geliştirip, virüs ile mücadeleye destek olacak. 'Çözümün Bir Parçası Ol' sloganı ile oluşan sosyal sorumluluk girişimi Coronathon Türkiye, koronavirüs salgınının oluşturduğu sorunlara, sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi fikirleri olan bireyleri ve takımları bir araya getirecek. Kazanan fikirler eş finansman ve hızlandırma programlarıyla desteklenecek.


21-22 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek etkinliğin YouTube ve Instagram hesaplarından canlı yayınlar yapılacak. İki gün sürecek olan Coronathon Türkiye'ye başvuran 1.000'in üzerinde katılımcı Koronavirüs salgınına yepyeni bir perspektiften bakacak.


Psikolojik destekten işsizlik ve nakit akışı problemlerine çözüm arayışı


Üç ana kategorinin yer aldığı Coronathon Türkiye, 'Sosyal Çözümler' kategorisinde, psikolojik destek, mental sağlık, evde vakit geçirme, sosyal izolasyona bağlı sorunlar, sosyal medya ve benzeri platformlardaki dezenformasyon (bilgi kirliliği), fiziksel aktivitenin sınırlanması, çevreye duyarlılık gibi konular ele alınacak. 'Lojistik Çözümler' kategorisinde ise gıda, sağlık ekipmanlarına erişim ve yardımlaşmayı arttıran gönüllülük bazlı oluşumlar değerlendirilecek. 'Diğer Çözümler' kategorisinde ise işsizlik veya nakit akışı problemleri, eğitimin devamlılığı ile ilgili problemler hakkında fikirler toplanacak.


Hackathon kapsamında seçilecek fikirlere eş finansman ve hızlandırma ödülleri verilecek. İki günlük etkinlikler süresince mentorluk, web üzerinden seminerler gerçekleştirilecek. Önerilerin ve çözümlerin etki analizi ikinci gün yapılacak ve ortaya atılan fikirler arasından 10 tanesi seçilecek.


Projenin paydaşları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Facebook, Habitat Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TOBB ve UNDP gibi sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ başta olmak üzere birçok üniversite, girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi bulunuyor.


Coronathon Türkiye İnisiyatifi Sözcüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören ise Dünya tarihinde belki de ilk defa hepimiz aynı anda tek bir ortak düşmanla savaşıyoruz. Bu anlamda bizim burada geliştireceğimiz çözümlerin tüm dünyada kullanılması ve çok daha büyük etkiler oluşturma imkanı olması heyecan verici. Biz de Coronathon ile çok kısa sürede bakanlıklar, kamu kurumları, özel şirketler, dernekler ve vakıfların bir araya gelmesi ve bu etkinliğin hızla ortaya çıkmasından dolayı büyük heyecan içindeyiz. Bundan sonrasında da bir inisiyatif olarak başlayan bu etkinliğin, paydaşlarımızın sahipliğinde devam etmesini umuyor ve ortaya çıkacak fikirlerin destek verenlerin sağladığı fonlarla eş-finansman ve mentorluk destekleriyle hayata geçmesi için aracı olmayı istiyoruz." dedi.


Coronathon Türkiye İnisiyatifi Sözcüsü ve Talentmelon Kurucu Ortağı Sure Köse Ulutaş, "Salgına karşı ülkemizin genç yetenekleri ve inovasyon yüzü olarak el ele verdik. Bu özel çalışma ile birlik beraberlik sürecinde ihtiyacımız olan yenilikçi ve üretici pek çok çözüm ortaya koyacağımıza inanıyorum." dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:06 Kaynak: İHA

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