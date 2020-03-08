Türkiye'nin girişimci kadınları Şanlıurfa'da bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamalı." dedi.

Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları, TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde yaklaşık 50 ilden katılımcılarla gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa'daki etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimciliğin işsizliğin çözümü olabileceğini söyledi.

Türkiye'deki 1,5 milyon işletmenin 15 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, kadınların elinin değmediği ekonomilerin büyüyemeyeceğini, bu vizyonla 81 ilde kadın girişimci kurullarını kurduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, kadınların iş gücüne katılma oranının son 10 yılda erkeklere göre 4 kat fazla arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2009'da, kadın girişimcilerin oranı yüzde 5 etmiyordu, toplam kadın girişimci sayımız 77 bindi. 2019 itibarıyla kadın girişimci sayımız 142 bini, oranı da yüzde 10'u geçti. Erkek girişimci sayısı 10 sene önce 1 milyon 130 bindi, şimdiyse 1 milyon 120 bin. Girişimcilikte erkekler yerinde saydı, kadınlar atağa kalktı."

Girişimciliğin geleceğinin kadınların elinde olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, daha zengin bir ülke olabilmek için daha fazla kadın girişimci çıkarılması gerektiğini dile getirdi.



"Kadınlar iş hayatında aktif olunca siyasi alanda da ilerledi"

Hisarcıklıoğlu, 7 bini aşan kadın girişimci üyesiyle Kadın Girişimciler Kurulunun en büyük kadın meslek örgütü haline geldiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Oda ve borsalarda kadın yönetim kurulu başkanı veya meclis başkanı sayısı 9'a yükseldi. Yönetim kurulu üyesi sayısı 48 oldu. Kadın meclis üyesi sayısı 10 sene önce 93 iken 2018'de 235'e çıktı. Meslek komitelerindeki kadın üye sayısı 800'ü buldu. Kadın girişimci kurullarımızdan milletvekillerimiz çıktı. Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanımız oldu. Kadınlar iş hayatında aktif olunca, sosyal ve siyasi alanda da ilerlediler. Kadın milletvekili oranı 2007'de yüzde 9 iken bu oran şimdi yüzde 17'ye çıktı."

Son 10 yılda büyük bir sıçrama gerçekleştirildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10'a girmek için istişare ve ortak akılla projeler ve hizmetler üretilmesi gerektiğini anlattı.

Kadın girişimcilere çağrı

Hisarcıklıoğlu, "rol model" olarak nitelendirdiği kadın girişimcilere, projeler tasarlamaları çağrısında bulunarak, bu konuda TOBB olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Kadın girişimcilerin başarılı projelerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, gelecekte ön planda olacak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında da kadınların daha aktif olmalarını istediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, kadınların hayatın her alanında olmasının önemine değinerek, "Kadınlarımız da sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamalı." ifadesini kullandı.

Çeşitli alanlarda büyük başarılara imza atan kadınlarla gurur duyduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Kurtuluş Savaşı'ndaki kahraman kadınları, şehit ve gazi annelerini minnetle andıklarını dile getirdi.

"Kadın girişimcilerin başarıları öne çıkarılmalı"

TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı da TOBB Kadın Girişimciler Kurulları ile girişimciliğin önünün açıldığını, son dönemde kadınlara sağlanan desteklere rağmen kadın girişimci sayısının istenilen hızda artmadığını söyledi.

Kadınlara yönelik ön yargıların kırılması gerektiğine dikkati çeken Yazmacı, başarılı kadın girişimlerinin devamlılığının sağlanması için bunların öne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Etkinliğe, Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı- AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.