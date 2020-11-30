Türkiye'nin girişimci kenti Denizli'ye 153 milyon TL destek verildi - Son Dakika

Türkiye'nin girişimci kenti Denizli'ye 153 milyon TL destek verildi

30.11.2020 14:54
Türkiye'nin girişimci kenti Denizli'ye 153 milyon TL destek verildi, System.String[]

Türkiye'nin girişimci kentleri arasında yer alan Denizli, 10 yılda KOSGEB üzerinden 153 milyon TL destek aldı.

Türkiye'nin girişimci kentleri arasında yer alan Denizli, 10 yılda KOSGEB üzerinden 153 milyon TL destek aldı. Bu anlamda Türkiye'de 8'inci sırada yer alana Denizli'de 2019 yılından itibaren verilen destek ödemelerinin yüzde 55'ini, proje bazlı destekler oluşturdu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), tarafından yapılan açıklamada, 2010 yılından itibaren Denizli'de 153 milyon TL'lik destek verildiği açıklandı. Büyük başarı sağlayarak yine diğer illere örnek olduğu belirtilirken, "2010 yılından bu yana Denizli'de faaliyet gösteren KOBİ ve girişimcilere 153 milyon TL'lik destek sağladı. Türkiye 8'incisi Denizli'deki işletmelerin, proje yapabilme kabiliyetleri yüksek" ifadeleri yer aldı. 2019 yılından itibaren KOSGEB tarafından verilen destek ödemelerinin yüzde 55'ini, proje bazlı destekler oluşturdu.2018 yılında yayınlanan KOBİGEL Destek Programı çağrılarında Türkiye genelinde 2 bin 545 işletmenin projesi desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda 73 tane desteklenen projesi bulunan Denizli, Türkiye'deki iller arasında 8'inci sırada yer aldı.

KOBİ'lerin yüze 20'si imalat sektöründe

KOSGEB Denizli Müdürlüğü'nün veri tabanına kayıtlı 26 bin 202 işletmelerin yüzde 20'si, imalat sektöründe aktif olarak faaliyet gösteriyor. Tekstil, kuruyemiş imalatı, makine imalatı sektörleri öne çıkan Denizli'deki KOSGEB Müdürlüğü, KOBİ ve girişimcilere 2010-2016 yılları arasında 38 milyon TL destek sağladı. - DENİZLİ

Türkiye'nin girişimci kenti Denizli'ye 153 milyon TL destek verildi
Türkiye'nin girişimci kenti Denizli'ye 153 milyon TL destek verildi

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin girişimci kenti Denizli'ye 153 milyon TL destek verildi - Son Dakika Ekonomi


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