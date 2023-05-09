Tahıl koridoru yeniden aktif hale geliyor - Son Dakika
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Tahıl koridoru yeniden aktif hale geliyor

09.05.2023 14:58

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da kalan tahılların sevk edilmesi için imzalanan anlaşma askıya alınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin girişimleri sonucu 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından " Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu" açıklamıştı.

SEVKİYAT YENİDEN BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale getirildiğini belirtti.

PUTİN OLUMLU SİNYAL VERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüş; Putin, Erdoğan'ın tahıl koridorunun uzatılması teklifine olumlu sinyal vermişti. Öte yandan Rus haber ajansı, tahıl anlaşması için 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da dörtlü görüşmenin yapılacağını duyurdu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Demirhan Nadir: Bay Kemal sen olsan şimdi ne olacak bizi geçtim gerçekten ihtiyacı olan insanlık faydalanıyor bu durumdan .. burdan dünya lideri kelimesinin içi dışı her tarafı nasıl dolu anlayın artık . Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Türkiye, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tahıl koridoru yeniden aktif hale geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tahıl koridoru yeniden aktif hale geliyor - Son Dakika
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