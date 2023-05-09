Tahıl koridoru yeniden aktif hale geliyor

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından " Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu" açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale getirildiğini belirtti.
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüş; Putin, Erdoğan'ın tahıl koridorunun uzatılması teklifine olumlu sinyal vermişti. Öte yandan Rus haber ajansı, tahıl anlaşması için 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da dörtlü görüşmenin yapılacağını duyurdu.
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