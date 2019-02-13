Türkiye'nin Global Yüzü Naras Makina İzmir Tarım Fuarı'ndaydı

Tarım makineleri üreten ve değer zincirinin birer parçası olan üreticiler, DOĞANLAR Tarım, KÖYMAK Tarım, PAKSAN Makina ve TETA Teknik Tarım, işbirliği yaparak stratejik bir sektör olan tarımda Türkiye'nin kendisine yeter kapasitede tarımsal üretim yapabilmesini ve uluslararası rekabet gücü kazanmasını sağlamak amacıyla Temmuz 2018'de NARAS MAKİNA A.Ş.'yi kurdular.

İLK TANITIM İZMİR'DE

"Türk tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesine destek olan, Türkiye'nin dünyada tarım makineleri ve teknolojileri üssü olması yönünde öncü rol üstlenen, akıllı tarım teknolojileri üreten ve ihraç eden, uluslararası rekabet gücüne sahip yenilikçi bir şirket olmak" vizyonu ile kurulan NARAS, Türkiye'de ilk tanıtımını 7-10 Şubat 2019 tarihlerinde İzmir Tarım Fuarı'nda yaptı.

Bu girişim ile daha güçlü bir sermaye yapısına sahip olmak, bilgi ve riski paylaşmak, yüksek teknoloji üreten yenilikçi girişimler ve işbirliği ile güçlenerek yeni pazarlar oluşturmak, uluslararası bir marka yaratmak hedeflenmektedir.

TARMAKBİR Türk Tarım Makineleri Birliği altında yürütülen ve 2015 Ağustos ayı itibariyle başlayan URGE Projesi ile biraraya gelen tarım makineleri firmalarının bu işbirliğinin çok ortaklı bir anonim şirket yapısına kavuşması, sadece tarım makineleri sektöründe değil, tüm makine sektöründe işbirliği konusunda önemli bir örnek oluşturacaktır.

NARAS MAKİNA A.Ş. Ticari İşler Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Hakan Öztürk, "Bugünkü koşullar altında markalaşmak, Türk firmalarının önünde bir seçenek olmanın ötesinde bir zorunluluktur. Sadece uluslararası pazarlara yönelik ihracat gücünün korunabilmesi ve pekiştirilebilmesi bakımından değil, bizzat dış pazarın uzantısı haline gelmiş bulunan ulusal pazarın korunabilmesi açısından da markalaşmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ülke olarak önümüzdeki birkaç yılda dijitalleşme ve TARIM 4.0 konusunda önemli atılım yapmamız gerekmektedir. Bunun da ancak ve mutlaka kamu, özel sektör ve akademik kurumlar arasında işbirliği ile yapılabileceği açıktır. Bir TÜRK TARIM MAKİNELERİ ORTAK GİRİŞİMİ olarak NARAS MAKİNA A.Ş. bu konuda öncü rol üstlenmiştir. Ülkemizi "tarım makine ve teknolojileri üssü" yapmak büyük hedefi ile elimizden geleni yapacağız."

NARAS MAKİNA A.Ş. yarattığı sinerji ile Türkiye'nin tarım makineleri ve teknolojilerini sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olmasında önemli bir ro oynayacak, Türkiye'nin tarım makineleri sektöründe rekabetçi global yüzü olacaktır.