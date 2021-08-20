Türkiye'nin gönderdiği 12 tonluk tıbbı malzeme, Senegal Sağlık Bakanı Sarr'a teslim edildi - Son Dakika

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Senegal'e gönderdiği 12 tonluk tıbbı malzeme, Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr'a teslim edildi.

Sağlık Bakanlığında düzenlenen program öncesinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Sağlık Bakanı Sarr ile baş başa bir görüşme yaptı.

İkili, görüşmenin ardından, basın mensuplarının karşısına geçti.

Sağlık Bakanı Sarr, "Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadelede daima Senegal'in yanında oldu." diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin daha önce de Senegal'e benzer yardımlarda bulunduğunu hatırlatan Sarr, bu bağışın, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin bir meyvesi olduğunu söyledi.

Sarr, Büyükelçi Kavas'a da teşekkür ederek, malzemelerin hemen kullanıma sokulacağını kaydetti.

Bakan Sarr, Türkiye'deki yangın felaketinde yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı dileğinde bulundu.

Kovid-19'a yakalandığı süreçte Senegal makamlarının kendisine çok iyi baktığına dikkati çeken Büyükelçi Kavas da Senegal'in, topraklarında bulunan herkese aynı hassasiyetle yaklaştığına vurgu yaptı.

Kavas, Türkiye'den gelen bu yardımın Senegal'in salgınla mücadeledeki yükünü az da olsa hafifletecek olmasından mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Ardından Kavas ve Sarr, 12 tonluk tıbbi malzemenin bir kısmının muhafaza edildiği Sağlık Bakanlığı bahçesindeki alanı ziyaret etti.

Teslim törenine Dakar'da yerleşik Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo uçağıyla 18 Ağustos'ta Dakar'a ulaştırılan 12 tonluk tıbbi malzeme, oksijen tüpü, 100 bin test kiti ve 50 bin Sinovac aşısından oluşuyor.