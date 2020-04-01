Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İspanya'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İspanya'ya ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İspanya'ya ulaştı

6 saat önce

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'ya gönderdiği yardım malzemeleri, Madrid'e ulaştı.

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İspanya'ya ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'ya gönderdiği yardım malzemeleri, Madrid'e ulaştı.

Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Madrid'in Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne indi.

Havaalanında yardım uçağını karşılayan ve malzemelerin İspanyol makamlarına teslimini koordine eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu ülkeye yardım elini uzatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Milli Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla İspanya'ya gönderilen malzemelerin önemli olduğunu kaydeden Erginay, sözlerine şöyle devam etti:

"İspanya bizim iyi ilişkilerde olduğumuz ve yakın olduğumuz, dost bir ülke. Çok sadık bir müttefikimiz. Dolayısıyla, Türkiye ve Türk halkı olarak İspanya'ya yardım etmiş olabilmekten çok mutluyuz. Bu yardımın gelebilmesi İspanyollar açısından da gerçekten önemli olmuştur. Aldığımız tüm mesajlarda bu yardımların ne kadar kıymetli olduğu ifade ediliyor ve Türkiye'ye teşekkür ediliyor."

İspanya'da Kovid-19 salgının çok ciddi boyutlarda olduğunu aktaran Erginay, "Buradaki ölüm ve vaka sayıları gün geçtikçe yükseliş trendiyle artıyor. Tabii ki bir an önce bu durumun kontrol altına alınması arzu ediliyor." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya da Kovid-19 ile ilgili gelişmelerin aktarıldığı günlük basın toplantısında, bugün Türkiye ve Çin'den salgınla mücadelede sağlık malzemeleri geldiğini belirterek İspanya olarak NATO'daki müttefikleri Türkiye'ye teşekkür ettilerini söyledi.

İspanyol Genelkurmayı, resmi sosyal medya hesabından da Türkiye'ye ve destek veren NATO'daki diğer müttefiklerine teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye tarafından İspanya'ya Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, 250 bin yüz maskesi, 20 bin anatomik maske, 750 koruma gözlüğü, 2 bin koruma kıyafeti ve bin litre antibakteriyel sıvının aralarında olduğu 5 tonluk tıbbi malzeme ulaştırıldığı bildirildi.

Malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözü ve "Türkiye'den İspanyol halkına sevgilerle" ifadesi yer alıyor.

İspanya, Türkiye, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:48 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı         
20:26
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu         
18:20
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 22:30:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri İspanya'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]