Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayın hazırladığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri ile bölgede görevli askerlerin ihtiyaçlarını taşıyan TSK'ye ait uçak, başkent Mogadişu'ya indi. Uçakta görevli personeli, Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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