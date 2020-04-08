Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kuzey Makedonya'ya ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Kuzey Makedonya'ya ulaştı.

Yardım talebinde bulunan beş Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Üsküp Havalimanı'nda Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasam Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ın yanı sıra diğer yetkililer ve davetliler karşıladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri, Kuzey Makedonya makamlarına teslim edildi.

Dışişleri Bakanı Dimitrov, buradaki açıklamasında, dost ülke Türkiye ve Türk halkının, aralarında Türklerin de bulunduğu Kuzey Makedonya'nın tüm vatandaşlarına gönderdiği yardımları teslim aldıklarını söyledi.

Dimitrov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen, içinde 50 bin adet maske, bin adet tulum ve bin adet Kovid-19 testi içeren yardımların üstünde, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır; Karanlığın ardında nice güneşler vardır' şeklinde çok güzel bir mesaj bulunuyor." dedi.

Yardımlardan dolayı teşekkür eden Dimitrov, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımız (Stevo) Pendarovski'ye gönderdiği mektupta ki onun adına da bu yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum; NATO'ya üyeliğimiz ve Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı gibi elde ettiğimiz başarılardan dolayı bizleri tebrik etti ve şunları ifade etti: Dostumuz ve şimdi müttefikimiz olan sizlerin tekrardan çok yakında huzur ve sağlık içinde yaşamanızı temenni ediyorum."

Büyükelçi Sekizkök ise koronavirüs salgınının küresel bir tehdide dönüştüğü bu dönemde herkesin acılı günler yaşadığını ifade ederek, küresel bir tehdit karşısında küresel ölçekte iş birliğine ihtiyacın giderek arttığını vurguladı.

İçinde bulunduğumuz günlerde liderlik ve uluslararası dayanışmanın büyük önem taşıdığının altını çizen Sekizkök, "Bu anlayışla Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelere salgınla mücadelede destek vermek için sağlık malzemesi göndermektedir. Elbette ki halklarımızın asırlar boyunca birlikte var oldukları Balkanlar ve bu toprakların kalbinde yer alan Kuzey Makedonya, iyi gününde olduğu gibi kötü gününde de Türkiye'nin ve Türk halkının her zaman gönlünde olmuştur." dedi.

Bu sabah Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan A400M tipi kargo uçağı Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ'a ardından Kuzey Makedonya'ya yardımları ulaştırdı. Uçak, Kuzey Makedonya'nın ardından Kosova'ya da Türkiye'nin yardımlarını ulaştıracak.

Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.